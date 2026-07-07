Η πρώτη «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Οριστική συμφωνία με τον Μπόνγκα που έρχεται στην Αθήνα
Η πρώτη «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Οριστική συμφωνία με τον Μπόνγκα που έρχεται στην Αθήνα
Ο Άιζακ Μπόνγκα αναμένεται να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε deal για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει... βόμβες το πρωί της Τρίτης και η πρώτη «έσκασε». Και το όνομα αυτού: Ίσαακ Μπόνγκα. Αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά και στη συνέχεια θα ντυθεί στα πράσινα και επίσημα.
Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Γερμανό φόργουορντ για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 6,5 εκατ. ευρώ, γεμίζοντας με τον πλέον ποιοτικό τρόπο τις θέσεις των φόργουορντ ενόψει μιας άκρως απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πρόκειται για το τρίτο απόκτημα του «τριφυλλιού», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο Μουστάφα Φαλ, ενώ σήμερα αναμένεται στην Αθήνα και ο Μπράνκου Μπάντιο για τα διαδικαστικά και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου, που θα του αποφέρει 4,5 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει πολύ καλά τον Γερμανό άσο από την κοινή τους θητεία στην Παρτίζαν για περίπου 1.5 χρόνο, με τον Μπόνγκα να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη σερβική ομάδα. Τη σεζόν 2024-2025, ο Γερμανός αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 7.7 πόντους (93% στις βολές, 49% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα), 4.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής.
Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Γερμανό φόργουορντ για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 6,5 εκατ. ευρώ, γεμίζοντας με τον πλέον ποιοτικό τρόπο τις θέσεις των φόργουορντ ενόψει μιας άκρως απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πρόκειται για το τρίτο απόκτημα του «τριφυλλιού», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο Μουστάφα Φαλ, ενώ σήμερα αναμένεται στην Αθήνα και ο Μπράνκου Μπάντιο για τα διαδικαστικά και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου, που θα του αποφέρει 4,5 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει πολύ καλά τον Γερμανό άσο από την κοινή τους θητεία στην Παρτίζαν για περίπου 1.5 χρόνο, με τον Μπόνγκα να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη σερβική ομάδα. Τη σεζόν 2024-2025, ο Γερμανός αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 7.7 πόντους (93% στις βολές, 49% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα), 4.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής.
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