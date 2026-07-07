ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κάιρινεν, στην Ολλανδία για την προετοιμασία

Ο 27χρονος χαφ βρίσκεται ήδη στο Απελντορν ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες ενώ το ποσό της μεταγραφής θα κοστίσει λίγο πιο κάτω 4 εκατ. ευρώ