Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κάιρινεν, στην Ολλανδία για την προετοιμασία
ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κάιρινεν, στην Ολλανδία για την προετοιμασία
Ο 27χρονος χαφ βρίσκεται ήδη στο Απελντορν ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες ενώ το ποσό της μεταγραφής θα κοστίσει λίγο πιο κάτω 4 εκατ. ευρώ
Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της AEK είναι ο Κάαν Κάιρινεν καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση.
Ο 27χρονος χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες ενώ το ποσό της μεταγραφής θα κοστίσει λίγο πιο κάτω 4 εκατ. ευρώ.
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Özden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.
Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.
Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.
Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).
Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»
Ο 27χρονος χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες ενώ το ποσό της μεταγραφής θα κοστίσει λίγο πιο κάτω 4 εκατ. ευρώ.
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Özden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.
Η ανανκοίνωση της ΑΕΚ
Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.
Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.
Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).
Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα