Διευθυντής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας για Καρυστιανού: Fake news ο συσχετισμός των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες
Διευθυντής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας για Καρυστιανού: Fake news ο συσχετισμός των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες
Με λυπεί να ακούω τέτοιες δηλώσεις από πολιτικούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, δήλωσε ο Παναγιώτης Παπασταματίου, απαντώντας στα όσα υπονόησε η Μαρία Καρυστιανού για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες. Αντίθετα η κατάσταση αν καεί μια περιοχή γίνεται πολύ πιο δύσκολη αδειοδοτικά και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό ή νομικό για να γίνει μια τέτοια ιστορία» δήλωσε την Τρίτη ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας Παναγιώτης Παπασταματίου, απαντώντας στα όσα υπονόησε η Μαρία Καρυστιανού για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο.
«Επίσης άμα καεί ένα δάσος δεν εξαφανίζονται οι κορμοί. Δηλαδή κατασκευαστικά το έδαφος καταστρέφεται. Πρέπει να γίνουν άλλου είδους τεχνικά έργα. Ό,τι καμένο υπάρχει πρέπει να απομακρυνθεί. Δεν είναι ότι διευκολύνεται τεχνικά ή οικονομικά η εγκατάσταση. Το ανάποδο, μπορεί και να γίνεται πιο ακριβή» συμπλήρωσε μιλώντας στον StatusFm.
Επικαλούμενος τα στοιχεία από τις καμένες εκτάσεις, ο κ. Παπασταματίου είπε ότι «τα αιολικά πάρκα είτε μπήκαν πριν την πυρκαγιά είτε μετά, καταλαμβάνουν το 0,06 με 0,07% των εκτάσεων αυτών. Μετά την πυρκαγιά μπήκε το 0,03% των εκτάσεων αυτών».
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να υπάρξει «ενημέρωση και εκστρατεία κατά των fake news» επισημαίνοντας ότι η πολιτεία «δεν είναι δυνατόν αυτό να το αφήνει, να το απαντάει με ήπιο τρόπο Και να το αφήνει διαρκώς να σέρνεται»
Ειδικά, δε, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο ανέφερε ότι «στην περιοχή δεν υπάρχει ενεργή αίτηση ή άδεια για εγκατάσταση αιολικού πάρκου. Η μοναδική αίτηση που είχε κατατεθεί για 18 ανεμογεννήτριες ανακλήθηκε ήδη από το 2024, ενώ η πλησιέστερη προβλεπόμενη ανεμογεννήτρια βρισκόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς».
Κληθείς, επίσης, να εκφράσει τα συναισθήματά του για πολιτικούς, όπως η Μαρία Καρυστιανού, που αναπαράγουν τον ισχυρισμό περί σύνδεσης των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες, ο κ. Παπασταματίου είπε «με λυπούν», εξηγώντας ότι καθώς ασχολείται με την αιολική ενέργεια από το 1995, είναι απογοητευτικό να αναπαράγονται αναπόδεικτοι ισχυρισμοί.
«Επίσης άμα καεί ένα δάσος δεν εξαφανίζονται οι κορμοί. Δηλαδή κατασκευαστικά το έδαφος καταστρέφεται. Πρέπει να γίνουν άλλου είδους τεχνικά έργα. Ό,τι καμένο υπάρχει πρέπει να απομακρυνθεί. Δεν είναι ότι διευκολύνεται τεχνικά ή οικονομικά η εγκατάσταση. Το ανάποδο, μπορεί και να γίνεται πιο ακριβή» συμπλήρωσε μιλώντας στον StatusFm.
Επικαλούμενος τα στοιχεία από τις καμένες εκτάσεις, ο κ. Παπασταματίου είπε ότι «τα αιολικά πάρκα είτε μπήκαν πριν την πυρκαγιά είτε μετά, καταλαμβάνουν το 0,06 με 0,07% των εκτάσεων αυτών. Μετά την πυρκαγιά μπήκε το 0,03% των εκτάσεων αυτών».
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να υπάρξει «ενημέρωση και εκστρατεία κατά των fake news» επισημαίνοντας ότι η πολιτεία «δεν είναι δυνατόν αυτό να το αφήνει, να το απαντάει με ήπιο τρόπο Και να το αφήνει διαρκώς να σέρνεται»
Ειδικά, δε, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο ανέφερε ότι «στην περιοχή δεν υπάρχει ενεργή αίτηση ή άδεια για εγκατάσταση αιολικού πάρκου. Η μοναδική αίτηση που είχε κατατεθεί για 18 ανεμογεννήτριες ανακλήθηκε ήδη από το 2024, ενώ η πλησιέστερη προβλεπόμενη ανεμογεννήτρια βρισκόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς».
Κληθείς, επίσης, να εκφράσει τα συναισθήματά του για πολιτικούς, όπως η Μαρία Καρυστιανού, που αναπαράγουν τον ισχυρισμό περί σύνδεσης των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες, ο κ. Παπασταματίου είπε «με λυπούν», εξηγώντας ότι καθώς ασχολείται με την αιολική ενέργεια από το 1995, είναι απογοητευτικό να αναπαράγονται αναπόδεικτοι ισχυρισμοί.
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