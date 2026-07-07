Διευθυντής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας για Καρυστιανού: Fake news ο συσχετισμός των πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες

Με λυπεί να ακούω τέτοιες δηλώσεις από πολιτικούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καεί μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννήτριες, δήλωσε ο Παναγιώτης Παπασταματίου, απαντώντας στα όσα υπονόησε η Μαρία Καρυστιανού για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο