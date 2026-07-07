Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Το απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τη μηχανή του ανθυποσμηναγού
Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Το απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τη μηχανή του ανθυποσμηναγού
Θρήνος για τον 33χρονο Ιωάννη Μισσιούδη που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης
Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Χανιά από τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη, του ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ κατευθυνόταν στην 115 Πτέρυγα Μάχης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Το δυστύχημα συνέβη σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου Χανίων - αεροδρομίου, με τον 33χρονο να βρίσκει ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, o Ιωάννης Μισσιούδης, με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, κατευθυνόταν προς την 115 Π.Μ. όταν απορριμματοφόρο του δήμου Πλατανιά που κινείτο με κατεύθυνση από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 33χρονο.
Συνεργείο της Τροχαίας Χανίων που βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο του δυστυχήματος κατέγραψε τα στοιχεία για την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να έχασε τον έλεγχο μετά από δεξιά στροφή και εξετράπη της πορείας του.
Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: «Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
Το τροχαίο δυστύχημα είναι το τρίτο που καταγράφεται στα Χανιά μέσα σε λίγες ημέρες. Την περασμένη Πέμπτη ένας 83χρονος που παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων, υπέκυψε, ενώ στις 21 Ιουνίου ένας 28χρονος δικυκλιστής έσβησε στην παλαιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά στην προσπάθεια του να αποφύγει έναν πεζό.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τον νεκρό 33χρονο, επισημαίνοντας:
«Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.
Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί και εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.
Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση "2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα", που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών».
Το δυστύχημα συνέβη σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου Χανίων - αεροδρομίου, με τον 33χρονο να βρίσκει ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, o Ιωάννης Μισσιούδης, με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, κατευθυνόταν προς την 115 Π.Μ. όταν απορριμματοφόρο του δήμου Πλατανιά που κινείτο με κατεύθυνση από το Ακρωτήρι προς τα Χανιά, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 33χρονο.
Συνεργείο της Τροχαίας Χανίων που βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο του δυστυχήματος κατέγραψε τα στοιχεία για την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να έχασε τον έλεγχο μετά από δεξιά στροφή και εξετράπη της πορείας του.
Τα αίτια του δυστυχήματος
Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: «Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
Το τροχαίο δυστύχημα είναι το τρίτο που καταγράφεται στα Χανιά μέσα σε λίγες ημέρες. Την περασμένη Πέμπτη ένας 83χρονος που παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων, υπέκυψε, ενώ στις 21 Ιουνίου ένας 28χρονος δικυκλιστής έσβησε στην παλαιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά στην προσπάθεια του να αποφύγει έναν πεζό.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τον νεκρό 33χρονο, επισημαίνοντας:
Συλλυπητήρια από τον Δήμο Πλατανιά
«Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.
Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί και εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.
Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση "2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα", που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών».
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