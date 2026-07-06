Οι Αγγλοι πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση: Το Wonderwall, η κλειστή φωνή του Κέιν και ο Χέντερσον που έφυγε με φορείο, δείτε βίντεο

Τα «Τρία Λιοντάρια» ξεπέρασαν το εμπόδιο του Μεξικού, επικράτησαν 3-2 μέσα στο «Αζτέκα» και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 - Ο νέος «ύμνος» της Αγγλίας και στιγμές χαράς





Γιατί κάνουμε όλη αυτή την αναδρομή; Ο «πόνος» είναι συνήθως το στοιχείο που πολλαπλασιάζει τη χαρά και τους πανηγυρισμούς και οι Άγγλοι γνωρίζουν πώς να το κάνουν καλά. Έχουν πανηγυρίσει πολλές φορές, έχουν τραγουδήσει «It's Coming Home», αλλά στο τέλος έμειναν με τη χαρά. Η πίεση είναι πάντα πολύ μεγάλη για την Εθνική Αγγλίας ώστε να κατακτήσει... κάτι επιτέλους και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει πιο κοντά από ποτέ.



Στο τρέχον







Έκλεισε η φωνή του Χάρι Κέιν Ένας φοβερό στιγμιότυπο, ενδεικτικό του πόσο έξαλλα πανηγύριζαν οι Άγγλοι, είχε πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της Αγγλίας σημείωσε το νέκτο του τέρμα στον φετινό θεσμό και στη συνεχεία μας χάρισε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο.



Ο πάντα ψύχραιμος στις δηλώσεις και την παρουσία του Χάρι Κέιν πήγε να μιλήσει στις κάμερες, αλλά η φωνή του είχε κλείσει μετά την υπερπροσπάθεια στο Αζτέκα. Η προσπάθειά του να κάνει δηλώσεις έδωσε ένα μοναδικό αποτέλεσμα με τους περισσότερους να ξεκαρδίζονται.



Κλείσιμο Harry Kane's voice in the post match interview

by u/977x in soccer Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...



Είναι γνωστό πως... κανείς δεν πανηγυρίζει στο ποδόσφαιρο όπως οι Αγγλοι . Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν 60 χρόνια να κατακτήσουν οποιοδήποτε τρόπαιο και μέσα σε αυτές τις δεκαετίες έχουν βιώσει πολλά. Έχουν δει τον Μαραντόνα να τους βάζει γκολ με το χέρι και μετά περνάει όλη την ομάδα τους για να σκοράρει το τέρμα το αιώνα το 1986. Έχει δει να μην μετράνε γκολ με τη μπάλα να έχει περάσει τη γραμμή. Κατάφεραν να χάσουν μέχρι και το Euro σε τελικό που έγινε στο Wembley και προηγούνταν 1-0 της Ιταλίας.Γιατί κάνουμε όλη αυτή την αναδρομή; Ο «πόνος» είναι συνήθως το στοιχείο που πολλαπλασιάζει τη χαρά και τους πανηγυρισμούς και οι Άγγλοι γνωρίζουν πώς να το κάνουν καλά. Έχουν πανηγυρίσει πολλές φορές, έχουν τραγουδήσει «It's Coming Home», αλλά στο τέλος έμειναν με τη χαρά. Η πίεση είναι πάντα πολύ μεγάλη για την Εθνική Αγγλίας ώστε να κατακτήσει... κάτι επιτέλους και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει πιο κοντά από ποτέ.Στο τρέχον Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά , η ομάδα του Τόμας Τούχελ δείχνει έτοιμη να φτάσει ψηλά. Μπορεί σε πολλούς να μην γεμίζει το μάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι πως αυτή η εθνική διαθέτει ποιότητα, όμως κυρίως διαθέτει προσωπικότητα με τον αρχηγό Χάρι Κέιν και τον απίθανο Τζούντ Μπέλιγχαμ.Υπάρχει ξανά πίστη γύρω από την ομάδα και για αυτό οι πανηγυρισμοί γίνονται... ακόμα πιο έξαλλοι όσο προχωρούν στην διοργάνωση. Τα ξημερώματα της Δευτέρας τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν του Μεξικού μέσα στο θρυλικό «Αζτέκα» -εκεί που είχαν ηττηθεί στο Μουντιάλ 1986 από την Αργεντινή- και στη συνέχεια το χάρηκαν με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουν μόνο εκείνοι: έξαλλα!Ένας φοβερό στιγμιότυπο, ενδεικτικό του πόσο έξαλλα πανηγύριζαν οι Άγγλοι, είχε πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της Αγγλίας σημείωσε το νέκτο του τέρμα στον φετινό θεσμό και στη συνεχεία μας χάρισε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο.Ο πάντα ψύχραιμος στις δηλώσεις και την παρουσία του Χάρι Κέιν πήγε να μιλήσει στις κάμερες, αλλά η φωνή του είχε κλείσει μετά την υπερπροσπάθεια στο Αζτέκα. Η προσπάθειά του να κάνει δηλώσεις έδωσε ένα μοναδικό αποτέλεσμα με τους περισσότερους να ξεκαρδίζονται.Δείτε:Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τους οπαδούς τους, κάτι που όμως έφερε μπελάδες στον Τζόρνταν Χέντερσον...

Ο έμπειρος μέσος βλέπετε, έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα προκειμένου να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, να τραυματιστεί και να αποχωρήσει με φορείο! Το ότι ο συμπαίκτης του χτύπησε, επιβεβαίωσε ο Νταν Μπερν, με τη σοβαρότητα του προβλήματος να μην έχει αποσαφηνιστεί..

Όαση Αγγλων και Wonderwall Το «Wonderwall» των Oasis έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα τραγούδι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι φίλοι της Αγγλίας το έχουν μετατρέψει σε άτυπο ύμνο της πορείας της ομάδας στο Μουντιάλ 2026, τραγουδώντας το μαζί με τους παίκτες μετά τις μεγάλες νίκες.



Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να αγκαλιάζονται στις εξέδρες και να τραγουδούν Oasis δείχνει πως, όταν το ποδόσφαιρο συναντά τη μουσική και τη νοσταλγία, μπορεί να δημιουργήσει στιγμές που μένουν για πάντα.



Ολα έχουν ξεκινήσει από τον Χάρι Κέιν καθώς εκείνος ήτανπου άρχισε να τραγουδάει τον Wonderwall μπροστά στην κερκίδα των Άγγλων φιλάθλων μετά το παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Κροατία. «Ήταν μια από τις αγαπημένες μου στιγμές με τη φανέλα της Αγγλίας. Ήταν ένα συγκινητικό δέσιμο με τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς», ήταν τα λόγια του μετά το παιχνίδι με την Κροατία.



Το παιχνίδι κόντρα στη Δημοκρατία του Κονγκό στην φάση των «32» αποδείχθηκε πιο δύσκολο από όσο θα περίμεναν πολλοί. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν χαρακτήρα και με δυο γκολ του Χάρι Κέιν έκαναν την ανατροπή και πήραν την μεγάλη πρόκριση στους «16». Με την ολοκλήρωση του ματς ο dj του γηπέδου δεν έχασε χρόνο και μετά τις καθιερωμένες χειραψίες των παικτών έβαλε στα μεγάφωνα το Wonderwall με τους Άγγλους να τραγουδάνε τόσο δυνατά που ο ήχος έφτασε στις τηλεοράσεις εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.



Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις που οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο μαζεμένοι, αυτή τη φορά τραγούδησαν με την ψυχή τους την μεγάλη επιτυχία των Oasis. Άλλωστε όπως δήλωσε πρόσφατα στην Sun ο Νόελ Γκάλαχερ: «Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο και ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στους φιλάθλους και τους παίκτες».



Τώρα το Wonderwall απέκτησε και... μεξικανική version, αφού οι χιλιάδες Άγγλοι στο Αζτέκα χθες βράδυ το τραγούδησαν με την ψυχή τους μετά την πρόκριση στα προημιτελικά.



Πώς η Αγγλία... άλωσε το Αζτέκα Τέσσερις δεκαετίες μετά το περιβόητο ματς με την Αργεντινή, η Αγγλία ξόρκισε τα φαντάσματα του Αζτέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 54' και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου περιμένει η Νορβηγία!



Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στην Τρι, με τον Πίκφορντ να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά-ψαράκι του Χιμένες στο 15', ενώ στο 26' ο Ρανγκέλ σταμάτησε τη διαγώνια προσπάθεια του Γκόρντον. Εν συνεχεία, το ματς πήρε φωτιά λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μπέλιγχαμ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά-ψαράκι στο 36' και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του ένα δίλεπτο αργότερα μετά από 1-2 με τον Κέιν!



Παρ' όλα αυτά, οι Μεξικανοί βρήκαν το σθένος να μειώσουν, με τον Κινιόνες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό βολέ στο 42', ενώ στο 45+1', ο Χιμένες είχε σουτ λίγο άουτ - με τον ίδιο παίκτη να αναγκάζει σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση τον Πίκφορντ στο 45+3'!



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Αγγλία να αγγίζει το 3-1, όταν το σουτ του Ο'Ράιλι κατέληξε στο δοκάρι (49'), εντούτοις τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η αποβολή του Κουάνσα για σκληρό μαρκάρισμα να αφήσει τους Βρετανούς με δέκα παίκτες! Κι όμως, τα Τρία Λιοντάρια δεν μάσησαν και κέρδισαν πέναλτι με τον Γκόρντον, το οποίο αξιοποίησε ο Κέιν για το 3-1 στο 60'.



Εννέα λεπτά αργότερα ωστόσο, οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο ματς, με τον Χιμένες να ευστοχεί και αυτός σε πέναλτι που κέρδισε ο Γκουτιέρες, μετατρέποντας σε θρίλερ το φινάλε του αγώνα. Οι Μεξικανοί πίεσαν ασφυκτικά, δίχως να φτάσουν τελικά στην ισοφάριση, με την πορεία τους στο Μουντιάλ να σταματά εδώ...



Μεξικό: Ρανγκέλ - Σάντσες (79' Φιντάλγκο), Μόντες (46' Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο - Μόρα (61' Σ. Χιμένες), Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες) - Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες)



Αγγλία: Πίκφορντ - Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (74' Σπενς) - Άντερσον (75' Μπερν), Ράις - Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον - Κέιν (90' Ρότζερς)