Εμμανουήλ Καραλής: Έμεινε 3ος με 5,81μ στο Fly Athens του Παναθηναϊκού Σταδίου, βίντεο
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Fly Athens Στίβος Σεργκέι Μπούμπκα

Εμμανουήλ Καραλής: Έμεινε 3ος με 5,81μ στο Fly Athens του Παναθηναϊκού Σταδίου, βίντεο

Ο Κρις Νίλσεν ήταν ο νικητής του αγώνα με 5,91μ

Εμμανουήλ Καραλής: Έμεινε 3ος με 5,81μ στο Fly Athens του Παναθηναϊκού Σταδίου, βίντεο
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Ο Εμμανουήλ Καραλής μπορεί να μην έβγαλε τις υψηλές πτήσεις που ήθελε, με φόντο το Παναθηναϊκό Στάδιο, όμως γνώρισε την αποθέωση στο δικό του μίτινγκ το «Fly Athens 2026».



O «Μανόλο» με 5.81μ. πήρε την 3η θέση στον αγώνα, καθώς απέτυχε τρεις φορές στα 5,91μ.. Ύψος που πέρασαν οι δυο καλοί του φίλοι, ο Κρίστοφερ Νίλσεν και ο Τιμπό Κολέ και που πήραν την 1η και τη 2η θέση, αντίστοιχα.

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Ο  Νίλσεν με φετινό ρεκόρ στα 5,92μ., πέρασε με την 1η προσπάθεια τα 5.91μ. κι αυτό του χάρισε τη νίκη, ενώ ο Τιμπό Κολέ με την 3η, βελτιώνοντας όμως κατά έξι εκατοστά το δικό του φετινό ρεκόρ. Στη συνέχεια οι δυο τους συνέχισαν στα 6.01μ., για να πετύχουν ρεκόρ μίτινγκ, χωρίς να τα καταφέρουν.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα. 

Η κατάταξη του αγώνα
1.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.91μ.
2.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.91μ.
3.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.81μ.
4.Ερνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.81μ.
5.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.81μ.
6.Ερσού Σασμά (Τουρκία) 5.81μ.
7.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.81μ.
8.Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5.61μ.
9.Ρενό Λαβελενί (Γαλλία) 5.61μ.
10.Μάθιου Κολέ (Γαλλία) 5.41μ
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