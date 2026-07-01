Το συγκινητικό «αντίο» του Νόιερ από την Εθνική Γερμανίας: «Πόνεσε πολύ ο τρόπος που τελείωσε αυτό το ταξίδι»

Η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη στο τελευταίο ματς του Μάνουελ Νόιερ με τη φανέλα της «National Mannschaft»





Το τέλος δεν ήρθε με τον τρόπο που θα ήθελε, καθώς μην πιάνοντας τα στάνταρ που θα ήθελε η ομάδα του δεν κατάφερε ούτε να περάσει τη φάση των «32».







Παρά το γεγονός αυτό, ολοκληρώνει μια σπουδαία διεθνή πορεία, η οποία περιλαμβάνει την κορυφαία στιγμή της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.



END OF AN ERA 💔🇩🇪



Manuel Neuer says goodbye to Germany and international football. pic.twitter.com/N7kxRyAvL0 — mszczący (@WoKyaHotaHai) June 30, 2026

Συνολικά, με την εθνική Γερμανίας κατέγραψε 128 συμμετοχές και 50 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.



Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νόιερ τόνισε πως δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να επιστρέψει και να αγωνιστεί ξανά με τη Γερμανία, παρά το γεγονός του πρόωρου αποκλεισμού, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της πορείας της ομάδας στο Μουντιάλ.



Κλείσιμο Manuel Neuer on IG:



It was always an honor for me! 🇩🇪



Our early exit from the World Cup is incredibly sobering. We fell well short of expectations and should have gone much further in this tournament. This ending hurts deeply.



I made the conscious decision to play for Germany… pic.twitter.com/AhhWl5sECQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 1, 2026

«Ήταν πάντα τιμή για μένα!» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.



Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.



Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας.



Μάνουελ Νόιερ είχε ανακοινώσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 , ότι τούτη θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που αγωνίζεται με τη Γερμανία Το τέλος δεν ήρθε με τον τρόπο που θα ήθελε, καθώς μην πιάνοντας τα στάνταρ που θα ήθελε η ομάδα του δεν κατάφερε ούτε να περάσει τη φάση των «32».Στη διοργάνωση, ο 40χρονος αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια της πατρίδας του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε καμία αναμέτρηση.Παρά το γεγονός αυτό, ολοκληρώνει μια σπουδαία διεθνή πορεία, η οποία περιλαμβάνει την κορυφαία στιγμή της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.Συνολικά, με την εθνική Γερμανίας κατέγραψε 128 συμμετοχές και 50 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νόιερ τόνισε πως δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να επιστρέψει και να αγωνιστεί ξανά με τη Γερμανία, παρά το γεγονός του πρόωρου αποκλεισμού, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της πορείας της ομάδας στο Μουντιάλ.Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Αφετέρου, επειδή στα 40 μου χρόνια, με την εμπειρία τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων πίσω μου, ήθελα να στηρίξω τους νεότερους παίκτες όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και να βοηθήσω το γερμανικό ποδόσφαιρο.



Παρά αυτόν τον πικρό αποκλεισμό, δεν μετανιώνω ούτε μια στιγμή για την απόφασή μου. Η απογοήτευσή μου είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια, αλλά αυτό που παραμένει πάνω απ' όλα είναι η βαθιά ευγνωμοσύνη.



Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά».