Ιστιοπλοΐα: Παραδόθηκαν από την ΕΟΕ στην ΕΙΟ τα 20 σκάφη για τους αθλητές της περιφέρειας, φωτογραφίες

Η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου δήλωσε:«Η σημερινή γιορτή δεν αφορά απλώς την παράδοση αθλητικού υλικού, αλλά το ίδιο το μέλλον και την ταυτότητα της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Δεν αποτελεί μια συμβατική τυπική μας υποχρέωση. Γίνεται γιατί έχουμε μάθει να τιμούμε, να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε βαθιά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητισμό στην πατρίδα μας, όπως κάνει η STΟXIMAN.Εκ μέρους, λοιπόν, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο., εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες τόσο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όσο και στη Stoiximan – τον μεγαλύτερο, κατά την άποψή μας, χορηγό ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού – και ειδικότερα στο πρόγραμμα «ΙROES», το οποίο αγκαλιάζει με θέρμη τα νέα παιδιά, τις ελπίδες του τόπου μας. Η προσφορά σας, κ. Φλίγκο, είναι ανεκτίμητη.Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό μας, το έργο που επιτελεί είναι τεράστιο και, κατά την άποψή μας, η ΕΟΕ πρέπει να αποτελεί τον υπέρτατο θεσμικό παράγοντα του αθλητισμού στη χώρα μας.Έχοντας στην πρώτη γραμμή την ιστορική Κίνηση Φίλων Ιστιοπλοΐας, η οποία στηρίζει σταθερά την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκλέγοντας τις διοικήσεις της εδώ και 40 χρόνια, δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα και συμβάλαμε ουσιαστικά στην εκλογή της νέας, εξαιρετικά παραγωγικής διοίκησης της ΕΟΕ υπό τον Ισίδωρο Κούβελο. Σε αυτή τη νέα ηγεσία, η Ομοσπονδία μας είχε την τιμή να προσφέρει ως Γενικό Γραμματέα τον πολύτιμο Στέφανο Χανδακά. Αυτή η ισχυρή παρουσία αποτελεί συνέχεια μιας συνεπούς πορείας με μοναδικό στόχο να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη Παγκόσμιων Πρωταθλητών και Ολυμπιονικών από όλη την Ελλάδα.Έτσι, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό-πρότυπο. Από το 2022, υπό το πρόγραμμα αξιολόγησης «Χίλων» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πρωταγωνιστούμε σταθερά σε αγωνιστικές διακρίσεις, με απόλυτη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.Το πετύχαμε δίνοντας δύο σκληρές μάχες: Πρώτον, κρατήσαμε, με μεγάλες θυσίες και κόπους, τα κόμματα και τις πολιτικές σκοπιμότητες οριστικά έξω από το άθλημά μας, διασφαλίζοντας την αυτονομία του. Σύνθημά μας «ο κομματισμός έξω από τον αθλητισμό» Δεύτερον, κρατήσαμε την ιστιοπλοΐα απόλυτα καθαρή από το ντόπινγκ. Η ηθική μας αυτή δέσμευση επισφραγίζεται από το μοναδικό Παγκόσμιο Βραβείο Fair Play σε Έλληνα αθλητή στην ιστορία του αθλήματος που κατέχει η χώρα μας . Η κορυφαία αυτή στιγμή γράφτηκε το 2003, στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη, ενώπιον της παγκόσμιας ολυμπιακής κοινότητας.Όλα αυτά έχουν φέρει την Ομοσπονδία μας σε μια αξιοζήλευτη θέση. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί διεθνώς, με τη γνώμη της να μετράει τόσο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο και στη Δ.Ο.Ε. Απόδειξη αυτής της ισχυρής παρουσίας είναι οι 17 Έλληνες -μέλη σε διάφορες επιτροπές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά και η συμμετοχή μας με ένα σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.Με προσήλωση στο αποτέλεσμα, γίναμε οι πρώτοι που αξιοποίησαν ουσιαστικά μια Ολυμπιακή εγκατάσταση, δημιουργώντας το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο. Όραμά μας είναι να το κάνουμε πλήρως ανταγωνιστικό με τα κορυφαία του εξωτερικού, έχοντας στη διάθεση των αθλητών σκάφη υψηλού επιπέδου. Το πρώτο αυτό βήμα γίνεται ήδη πράξη, καθώς μέσω της χορηγίας της STOIXIMAN διαθέτουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα από 20 τέτοια σκάφη.Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας, προπονήσεων και εκπαίδευσης, με πρότυπους κοιτώνες, εντευκτήριο και αίθουσες διδασκαλίας για τους αθλητές . Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΟΕ εργάζεται ήδη για να μας βοηθήσει στην υλοποίηση του σχεδίου μας, το οποίο θα προσελκύσει και σπουδαίους ξένους αθλητές. Έτσι, η σύνδεση Αθλητισμού και Τουρισμού γίνεται πράξη, αποφέροντας τεράστια οφέλη για το άθλημα, την οικονομία και τη διεθνή προβολή της χώρας μας.Παράλληλα, καινοτομούμε ψηφιακά. Εδώ και 3 χρόνια λύσαμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα της ιστιοπλοΐας: την έλλειψη κερκίδων στη θάλασσα. Εισαγάγαμε πρώτοι παγκοσμίως το live streaming των αγώνων, δημιουργώντας ψηφιακές κερκίδες για το κοινό.Το πιο εντυπωσιακό; Η ομάδα του broadcasting δεν αποτελείται από επαγγελματίες τεχνικούς, αλλά από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της θάλασσας. Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές και κορυφαίοι προπονητές βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα, μεταφέροντας την ένταση του αγώνα με το δικό τους βίωμα και πάθος. Έτσι, κάναμε την ιστιοπλοΐα κατανοητή και ελκυστική, απαντώντας στην απαίτηση της ΔΟΕ για μεγαλύτερο φίλαθλο κοινό. Η ελληνική ιστιοπλοΐα δείχνει τον δρόμο διεθνώς, αποδεικνύοντας πώς ένα παραδοσιακό άθλημα αποκτά τη σύγχρονη εμπορική και επικοινωνιακή δυναμική που απαιτεί το ολυμπιακό κίνημα σήμερα.Αυτά τα σκάφη που βλέπετε εδώ δεν είναι απλώς αθλητικός εξοπλισμός. Είναι τα «φτερά» που δίνουμε στα όνειρα των παιδιών των Εθνικών μας Ομάδων Optimist, ILCA 4 και σε λίγο καιρό στις εθνικές ομάδες 420, αλλά κυρίως η έμπρακτη στήριξή μας στα παιδιά των περιφερειών μας. Στόχος μας να αγκαλιάσουμε, να ενδυναμώσουμε και να αναδείξουμε συνολικά την ελληνική Περιφέρεια.Θέλουμε το παιδί στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, να ξέρει ότι δεν είναι μόνο του Στόχος είναι να εκμηδενιστούν το οικονομικό και αγωνιστικό βάρος για τις οικογένειες και τα σωματεία των ιστιοπλόων μας, αφού πλέον τα παιδιά θα έρχονται στην Αθήνα μόνο με τις αποσκευές τους κι όλα τα υπόλοιπα θα τα διαθέτει η ΕΙΟ.Θα συμμετέχουν σε προπονήσεις, καμπ κι αγώνες και θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να διεκδικούν ισότιμα αγωνιστικούς τίτλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Μέσα από αυτή την εθνική προσπάθεια, είμαι απολύτως βέβαιη ότι σύντομα θα καμαρώσουμε τους επόμενους Πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες μας, βγαλμένους μέσα από κάθε γωνιά της Ελλάδας!».Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος τιμήθηκε από την ΕΙΟ για την προσφορά του στον αθλητισμό και δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στον φιλόξενο χώρο μιας Ομοσπονδίας που διδάσκει ήθος και αγωνιστική συμπεριφορά στα παιδιά μας για μια καλύτερη κοινωνία. Η ΕΙΟ πρωταγωνίστησε για την αλλαγή της διοίκησης της ΕΟΕ και την ευχαριστούμε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή στους 16 μήνες της θητείας μας, διότι πραγματικά έχουμε καταφέρει τόσα πολλά που δεν ήταν ο αρχικός μας στόχος. Κι αυτό διότι εισπράξαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους πάντες. Αθλητισμός χωρίς στήριξη δεν μπορεί να υπάρξει. Στο Παρίσι οι 95 από τους 100 αθλητές μας δεν είχαν χορηγούς. Δεν φτάνει για έναν αθλητή να κατακτήσει το χρυσό. Αλλά το πώς θα ξεκινήσει την καριέρα του και πώς θα τη συνεχίσει. Η διαδρομή είναι τεράστια και δύσκολη. Κι ασφαλώς τα κόστη είναι υπέρογκα. Για παράδειγμα, η μεταφορά των σκαφών. Όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και στα προκριματικά και άλλες διεθνείς διοργανώσεις. Ουδείς τα ήξερε. Τους ενημερώσαμε αναλυτικά και κατάλαβαν τις πραγματικές ανάγκες. Γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τη Stoiximan που μας πρόσφερε επιπλέον 500.000 ευρώ μόνο για τη μεταφορά των σκαφών. Ο ένας ακολουθεί τον άλλο. Πήραμε μηχανήματα για τις φυσιοθεραπείες των αθλητών στον στίβο και έχουμε τακτοποιήσει πολλές ανάγκες στον αθλητισμό. Έχουμε φτάσει τις 254 συμβάσεις και συνεχίζουμε γιατί η ανταπόκριση είναι τεράστια από πολλές εταιρίες που στέκονται δίπλα στους αθλητές. Διαχρονικά η ΕΙΟ παράγει μεγάλο έργο. Γι’ αυτά τα σκάφη για την Ανάπτυξη θα έπρεπε να υπήρχε στήριξη από το κράτος, αλλά δεν το βλέπω. Δουλεύουμε με το βλέμμα στο μέλλον και θα στηρίξουμε κι άλλα παιδιά 14, 15 ετών για να μην φύγουν από τον αθλητισμό. Ο στόχος δεν είναι μόνο τα μετάλλια, αλλά η αξία του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στους πάντες στην Ομοσπονδία για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει και αποδίδει καρπούς».Ο διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan Νίκος Φλίγκος, ο οποίος επίσης τιμήθηκε από την ΕΙΟ και τον αντιπρόεδρό της και γεν. γραμματέα της ΕΟΕ Στέφανο Χανδακά, δήλωσε: «Όταν μπήκα στην αίθουσα και είδα τους αθλητές και τις αθλήτριες χάρηκα πολύ. Ξέρω πόσο επίπονο είναι να προπονείστε μέσα στο καλοκαίρι με αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ για το βραβείο που ανήκει σε μια σχέση που υπάρχει και αφορά όλους όσους στέκονται δίπλα στους αθλητές. Γνωρίζω καλά τι λείπει από τους αθλητές που ετοιμάζονται για το Λος Άντζελες.Είμαστε χρυσός χορηγός της ΕΟΕ. Ρίο, Τόκιο, Παρίσι και τώρα Αμερική και συνεχίζουμε. Γι’ αυτό προσφέραμε αυτά τα 20 σκάφη προκειμένου να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Ξέρουμε τις δυσκολίες και το οικονομικό πρόβλημα με τις μεταφορές των σκαφών. Όπως ξέρουμε ότι υπάρχει ταλέντο και δεν έχει σχέση με τη γεωγραφία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλα τα παιδιά να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν τις ίσες ευκαιρίες. Ιστιοπλοΐα σημαίνει πολλά. Μαθαίνεις τόσα πράγματα που θα τα κουβαλάς μαζί σου για μια ολόκληρη ζωή.Σημασία έχει η προσπάθεια, η συνεχόμενη πάλη και το πώς όλα τα παιδιά θα ενταχθούν στην κοινωνία. Είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αθλητισμό και την κοινωνία κι αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Συγχαρητήρια για όλα και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας».