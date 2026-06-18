Θα βγει ποτέ από την ενδεκάδα της Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο;
SPORTS

Θα βγει ποτέ από την ενδεκάδα της Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο;

Οι κορυφαίοι επιθετικοί του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, νέοι και παλαιότεροι, κουβάλησαν τις ομάδες τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Θα βγει ποτέ από την ενδεκάδα της Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο;
Ο μόνος που υστέρησε ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η συζήτηση για το πόσο απαραίτητος είναι πλέον για την Πορτογαλία άνοιξε ξανά.

Ότι χρειαζόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να πάρει ώθηση είχε προηγηθεί μία ημέρα πριν. Βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα της Πορτογαλίας για την πρεμιέρα της με το Κονγκό και γινόταν ο γηραιότερος παίκτης που ξεκινάει σε αγώνα τελικής φάσης Μουντιάλ, σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών. Ώρες νωρίτερα το κοινό του ποδοσφαίρου είχε απολαύσει τους σούπερσταρ της νέας εποχής.

Τον Κιλιάν Εμπαπέ να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας, με τα δύο γκολ που πέτυχε σε βάρος της Σενεγάλης. Τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δύο γκολ στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ με τη Νορβηγία, στην πρεμιέρα της με το Ιράκ.

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