Το Μουντιάλ το σηκώνει η Βραζιλία! Το σημάδι που δεν λαθεύει 68 χρόνια μετά
SPORTS

Το Μουντιάλ το σηκώνει η Βραζιλία! Το σημάδι που δεν λαθεύει 68 χρόνια μετά

Ένα σπάνιο στατιστικό γεγονός καταγράφηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες την ίδια ημερολογιακή ημέρα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1958

Το Μουντιάλ το σηκώνει η Βραζιλία! Το σημάδι που δεν λαθεύει 68 χρόνια μετά
Οι φίλοι του ποδοσφαίρου χρειάστηκε να γυρίσουν τον χρόνο πίσω κατά 68 χρόνια για να βρουν αντίστοιχο περιστατικό σε τελική φάση Μουντιάλ. Το γεγονός έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, ιδιαίτερα λόγω της ιστορικής σύμπτωσης που το συνοδεύει.

Το 1958, όταν σημειώθηκε για τελευταία φορά αντίστοιχος αριθμός ισοπαλιών μέσα στην ίδια ημέρα, η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τη Βραζιλία να κατακτά το τρόπαιο. Ήταν μάλιστα το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της «Σελεσάο», με τον νεαρό τότε Πελέ να κάνει την εμφάνισή του στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Στο φετινό τουρνουά, η Βραζιλία βρίσκεται ξανά ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και αρκετοί φίλαθλοι δεν άργησαν να συνδέσουν το συγκεκριμένο στατιστικό με έναν πιθανό νέο θρίαμβο της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

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