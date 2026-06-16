Το Μουντιάλ το σηκώνει η Βραζιλία! Το σημάδι που δεν λαθεύει 68 χρόνια μετά

Ένα σπάνιο στατιστικό γεγονός καταγράφηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες την ίδια ημερολογιακή ημέρα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1958