Η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι ίδια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει ο Χακάν Φιντάν
Η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι ίδια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει ο Χακάν Φιντάν
Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας
Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνική άποψη ίδια με τo Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν.
Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.
Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.
Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.
Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.
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