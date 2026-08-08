ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι ίδια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει ο Χακάν Φιντάν
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Πακιστάν Σαουδική Αραβία Χακάν Φιντάν

Η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι ίδια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει ο Χακάν Φιντάν

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας

Η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι ίδια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει ο Χακάν Φιντάν
18 ΣΧΟΛΙΑ
Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνική άποψη ίδια με τo Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν.

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης