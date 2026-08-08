Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Athens Kallithea: «Θέλαμε αυτό το ματς, είμαστε ανοικτοί στο μεταγραφικό παράθυρο», δείτε βίντεο
Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Athens Kallithea: «Θέλαμε αυτό το ματς, είμαστε ανοικτοί στο μεταγραφικό παράθυρο», δείτε βίντεο
Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε για το φιλικό παιχνίδι ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά ζητήματα
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ικανοποιημένος από το 4-0 της ΑΕΚ επί της Athens Kallithea, στο φιλικό ματς που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε στην Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα και σε ερώτηση για το φιλικό αλλά και για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα για το Σούπερ Καπ (12/8), είπε: «Τα φιλικά είναι φιλικά. Πρέπει να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει εδώ. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ματς για να μπούμε στο ελληνικό κλίμα. με τον κόσμο μας.
Παίξαμε με 22 παίκτες. Είμαι ευχαριστημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση. Τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε».
Αν περιμένει κάτι παραπάνω στο ρόστερ: «Έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι πάντα πιθανό. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι αναβάθμισης σε κάποια θέση.
Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψει Super Cup και πλέι οφ».
Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε στην Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα και σε ερώτηση για το φιλικό αλλά και για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα για το Σούπερ Καπ (12/8), είπε: «Τα φιλικά είναι φιλικά. Πρέπει να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει εδώ. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ματς για να μπούμε στο ελληνικό κλίμα. με τον κόσμο μας.
Παίξαμε με 22 παίκτες. Είμαι ευχαριστημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση. Τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε».
Αν περιμένει κάτι παραπάνω στο ρόστερ: «Έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι πάντα πιθανό. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι αναβάθμισης σε κάποια θέση.
Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψει Super Cup και πλέι οφ».
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