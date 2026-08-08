ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Athens Kallithea: «Θέλαμε αυτό το ματς, είμαστε ανοικτοί στο μεταγραφικό παράθυρο», δείτε βίντεο
SPORTS
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Φιλικά παιχνίδια

Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Athens Kallithea: «Θέλαμε αυτό το ματς, είμαστε ανοικτοί στο μεταγραφικό παράθυρο», δείτε βίντεο

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε για το φιλικό παιχνίδι ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά ζητήματα

Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Athens Kallithea: «Θέλαμε αυτό το ματς, είμαστε ανοικτοί στο μεταγραφικό παράθυρο», δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ικανοποιημένος από το 4-0 της ΑΕΚ επί της Athens Kallithea, στο φιλικό ματς που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε στην Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα και σε ερώτηση για το φιλικό αλλά και για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα για το Σούπερ Καπ (12/8), είπε:  «Τα φιλικά είναι φιλικά. Πρέπει να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει εδώ. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ματς για να μπούμε στο ελληνικό κλίμα. με τον κόσμο μας.

Παίξαμε με 22 παίκτες. Είμαι ευχαριστημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση. Τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε».

Αν περιμένει κάτι παραπάνω στο ρόστερ: «Έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι πάντα πιθανό. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι αναβάθμισης σε κάποια θέση.

Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψει Super Cup και πλέι οφ».

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης