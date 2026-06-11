«Στο κάδρο του Big-4 ο Ουναΐ» – Αυτή είναι η προτεραιότητα του Μαροκινού

Ο 26χρονος μέσος της Χιρόνα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων μετά τον υποβιβασμό της ισπανικής ομάδας, με αρκετούς συλλόγους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.Το όνομά του δεν είναι άγνωστο στην ελληνική αγορά, καθώς κατά καιρούς έχει απασχολήσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον ΠΑΟΚ, ενώ στο παρελθόν είχε εξεταστεί και από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.Η προτεραιότητα του ΟυναΐΣύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του, ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν επίσης συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα.Παράλληλα, και ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με τον Μαροκινό χαφ, γεγονός που σημαίνει ότι κατά καιρούς και οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν εξετάσει την περίπτωσή του.Ο Ουναΐ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη La Liga, καταγράφοντας 24 συμμετοχές με πέντε γκολ και τρεις ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε υψηλό επίπεδο. Οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Βιγιαρεάλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπράιτον και η Λειψία να παρακολουθούν την περίπτωσή του.Παρά το ενδιαφέρον από την Ελλάδα, η προτεραιότητα του ίδιου του ποδοσφαιριστή φαίνεται να είναι ξεκάθαρη. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιαν Βίντεμαν, ο Ουναΐ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Χιρόνα, ωστόσο επιθυμία του είναι να παραμείνει σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.Αυτό είναι και το στοιχείο που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια από ελληνικό σύλλογο, καθώς ο Μαροκινός μέσος δείχνει να δίνει προτεραιότητα σε μία μεταγραφή που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής.