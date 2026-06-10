Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Adidas ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2034, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση μιας από τις πιο επιτυχημένες και μακροχρόνιες σχέσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό