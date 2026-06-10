Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου
SPORTS

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Adidas ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2034, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση μιας από τις πιο επιτυχημένες και μακροχρόνιες σχέσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου
Η συμφωνία, η οποία ξεκίνησε το 1980, θα συμπληρώσει πλέον περισσότερα από 50 χρόνια κοινής πορείας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το ποδοσφαιρικό μάρκετινγκ και τις εμπορικές συνεργασίες κορυφαίου επιπέδου.

Η ισπανική ομάδα και η γερμανική εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες επιτυχίες μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε πολυάριθμους τίτλους στην Ισπανία και την Ευρώπη, ενώ αρκετές από τις εμφανίσεις που σχεδίασε η Adidas εξελίχθηκαν σε εμβληματικά σύμβολα για τους φιλάθλους του συλλόγου.

Η νέα συμφωνία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που έχουν υπογραφεί ποτέ στο ποδόσφαιρο, τόσο λόγω της διάρκειάς της όσο και εξαιτίας της εμπορικής αξίας που συνοδεύει τη συνεργασία των δύο πλευρών. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ρεάλ Μαδρίτης στην παγκόσμια αθλητική αγορά, διατηρώντας έναν ισχυρό και σταθερό συνεργάτη στο πλευρό της.


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