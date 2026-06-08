Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στέψη ή παράταση την Τετάρτη στο T-Center
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στέψη ή παράταση την Τετάρτη στο T-Center
Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα με 2-1 στους τελικούς της Basket League και θέλει νίκη για να κατακτήσει την Τετάρτη το πρωτάθλημα - Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει το 2-2
Παράταση ή στέψη;
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού στον 3ο τελικό στο ΣΕΦ και είναι πλέον μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στη Stoiximan Basket League.
Ο 4ος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (21:00) στο T-Center.
Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός τελειώνουν όλα ενώ εάν ισοφαρίσει σε 2-2 ο Παναθηναϊκός θα έχουμε και 5ο τελικό το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ.
Η σειρά των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού στον 3ο τελικό στο ΣΕΦ και είναι πλέον μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στη Stoiximan Basket League.
Ο 4ος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (21:00) στο T-Center.
Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός τελειώνουν όλα ενώ εάν ισοφαρίσει σε 2-2 ο Παναθηναϊκός θα έχουμε και 5ο τελικό το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ.
Η σειρά των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
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