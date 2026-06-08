Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στέψη ή παράταση την Τετάρτη στο T-Center

Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα με 2-1 στους τελικούς της Basket League και θέλει νίκη για να κατακτήσει την Τετάρτη το πρωτάθλημα - Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει το 2-2