Η Κοπεγχάγη επιστράτευσε… σταρ του Χόλιγουντ για την καμπάνια της επετειακής φανέλας
SPORTS

Η Κοπεγχάγη επιστράτευσε… σταρ του Χόλιγουντ για την καμπάνια της επετειακής φανέλας

Η Κοπεγχάγη παρουσίασε την επετειακή της φανέλα για τα 150 χρόνια, του παλαιότερου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Δανίας

Η Κοπεγχάγη επιστράτευσε… σταρ του Χόλιγουντ για την καμπάνια της επετειακής φανέλας
 Για μια τόσο ξεχωριστή περίσταση, οι Δανοί ήθελαν κάτι περισσότερο από μια απλή φωτογράφιση ή ένα διαφημιστικό βίντεο. Χρειάζονταν ένα πρόσωπο που να εκφράζει την ίδια την πόλη. Κάποιον κομψό, αναγνωρίσιμο, αγαπητό και ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένο με την Κοπεγχάγη.

Η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον Μαντς Μίκελσεν. Ο παγκοσμίου φήμης Δανός ηθοποιός συμμετείχε στην καμπάνια της επετειακής εμφάνισης, δανείζοντας τη φωνή του στο βίντεο που δημιούργησε ο σύλλογος για να τιμήσει τη συμπλήρωση 150 χρόνων ιστορίας.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κοπεγχάγη, ο 60χρονος ηθοποιός εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του δανέζικου πολιτισμού, κατακτώντας το Χόλιγουντ και κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση μέσα από εμβληματικούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

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