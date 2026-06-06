Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Η Κοπεγχάγη επιστράτευσε… σταρ του Χόλιγουντ για την καμπάνια της επετειακής φανέλας
Η Κοπεγχάγη επιστράτευσε… σταρ του Χόλιγουντ για την καμπάνια της επετειακής φανέλας
Η Κοπεγχάγη παρουσίασε την επετειακή της φανέλα για τα 150 χρόνια, του παλαιότερου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Δανίας
Για μια τόσο ξεχωριστή περίσταση, οι Δανοί ήθελαν κάτι περισσότερο από μια απλή φωτογράφιση ή ένα διαφημιστικό βίντεο. Χρειάζονταν ένα πρόσωπο που να εκφράζει την ίδια την πόλη. Κάποιον κομψό, αναγνωρίσιμο, αγαπητό και ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένο με την Κοπεγχάγη.
Η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον Μαντς Μίκελσεν. Ο παγκοσμίου φήμης Δανός ηθοποιός συμμετείχε στην καμπάνια της επετειακής εμφάνισης, δανείζοντας τη φωνή του στο βίντεο που δημιούργησε ο σύλλογος για να τιμήσει τη συμπλήρωση 150 χρόνων ιστορίας.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κοπεγχάγη, ο 60χρονος ηθοποιός εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του δανέζικου πολιτισμού, κατακτώντας το Χόλιγουντ και κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση μέσα από εμβληματικούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον Μαντς Μίκελσεν. Ο παγκοσμίου φήμης Δανός ηθοποιός συμμετείχε στην καμπάνια της επετειακής εμφάνισης, δανείζοντας τη φωνή του στο βίντεο που δημιούργησε ο σύλλογος για να τιμήσει τη συμπλήρωση 150 χρόνων ιστορίας.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κοπεγχάγη, ο 60χρονος ηθοποιός εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του δανέζικου πολιτισμού, κατακτώντας το Χόλιγουντ και κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση μέσα από εμβληματικούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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