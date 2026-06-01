Φωτιά τωρά στους Αγίους Θεοδώρους, διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού, δείτε βίντεο

Μουντιάλ 2026: Με Ταρέμι η αποστολή της εθνικής Ιράν

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού θα είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Ιράν στο Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου

Λίγες ημέρες μάλιστα πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Ιράν ανακοίνωσε την αποστολή του  με τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού να είναι φυσικά στους 26. 

Μεταξύ άλλων ανάμεσα στους κληθέντες βρίσκεται ο άλλοτε μπακ της ΑΕΚ, Μιλάν Μοχαμαντί, της Περσέπολις, όπως και ο πρώην αμυντικός των Πανιώνιου, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στο Ιράν με τα χρώματα της Σεπαχάν.

Η αποστολή του Ιράν
Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).
Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζισαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)
Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ), Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).
Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).
