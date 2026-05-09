Το Ιράν επιβεβαιώνει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά θέτει όρους

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν δήλωσε ότι η εθνική ομάδα
των ανδρών θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
, το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο, αλλά απαίτησε από τους οικοδεσπότες της διοργάνωσης —ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά— να συμφωνήσουν με τους όρους της εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την έκδοση βίζας και τον σεβασμό προς το τεχνικό επιτελείο, τη σημαία της χώρας και τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια του τουρνουά, καθώς και ενισχυμένη ασφάλεια σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία και στις μετακινήσεις προς τα στάδια.
Η τοποθέτηση αυτή του Σαββάτου (09/05) έρχεται αφότου ο Καναδάς αρνήθηκε, τον περασμένο μήνα, την είσοδο στον πρόεδρο της ομοσπονδίας πριν από το Συνέδριο της FIFA
, λόγω των φερόμενων δεσμών του με τη Φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την οποία ο Καναδάς χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» το 2024.
Η παρουσία του Ιράν στο τουρνουά (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου) περιβάλλεται από αβεβαιότητα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής τον Φεβρουάριο.
«Θα συμμετάσχουμε οπωσδήποτε στο Μουντιάλ 2026
, αλλά οι οικοδεσπότες πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες μας», ανέφερε η ιρανική ομοσπονδία στην επίσημη ιστοσελίδα της. «Θα συμμετάσχουμε, αλλά χωρίς να εγκαταλείψουμε τις πεποιθήσεις, την κουλτούρα και τα πιστεύω μας».
Οι 10 όροι της Τεχεράνης
Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν (FFIRI), Μεχντί Ταζ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έχει θέσει 10 όρους, ζητώντας εγγυήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η χώρα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
, επέμεινε ότι οι Ιρανοί παίκτες θα είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να απαγορεύσουν την είσοδο σε μέλη της αποστολής που έχουν δεσμούς με την IRGC.
«Όλοι οι παίκτες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, ειδικά εκείνοι που υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Φρουρά της Επανάστασης (IRGC), όπως ο Μεχντί Ταρέμι
και ο Εχσάν Χατζισαφί
, πρέπει να λάβουν βίζα χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Ταζ.
Η θέση της FIFA και η κρίσιμη συνάντηση
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο
, επανέλαβε ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά στις ΗΠΑ όπως έχει προγραμματιστεί. Το Ιράν, που αναμένεται να έχει ως βάση το Τούσον της Αριζόνα, θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο στον 7ο Όμιλο. Η πρεμιέρα τους είναι προγραμματισμένη για τις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.
«Καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να στερήσει από το Ιράν τη συμμετοχή σε μια διοργάνωση για την οποία προκρίθηκε με την αξία του», ανέφερε η ομοσπονδία.
Μέλη της ιρανικής ομοσπονδίας κλήθηκαν σε συνάντηση στη Ζυρίχη στις 20 Μαΐου για να συζητήσουν την προετοιμασία για την άφιξη της αποστολής στη Βόρεια Αμερική Η πρόσκληση έγινε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ — ένα γεγονός από το οποίο η ιρανική αποστολή ήταν η μοναδική απούσα, λόγω της απαγόρευσης εισόδου του προέδρου της στον Καναδά.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Το γεγονός ότι το Ιράν απαιτεί βίζες για παίκτες-αστέρες (όπως ο Ταρέμι) που έχουν υπηρετήσει στην IRGC, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, δημιουργεί μια νομική και διπλωματική σύγκρουση. Αν οι ΗΠΑ αρνηθούν τις βίζες
, το Ιράν μπορεί να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή, τινάζοντας τον όμιλο στον αέρα.