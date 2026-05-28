Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον 1ο ημιτελικό της Basket League κόντρα στην ΑΕΚ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τον 1ο ημιτελικό της Basket League κόντρα στην ΑΕΚ
Οι ερυθρόλευκοι θα γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο τους την κατάκτηση της Euroleague το λάβαρο θα πάρει τη θέση του στην οροφή του ΣΕΦ και ο αρχηγός θα μεταφέρει την κούπα
Ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει το μπάνερ του τροπαίου της EuroLeague του 2026 στον ουρανό του ΣΕΦ πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ (20:15) και οι φίλοι της ομάδας θα γεμίσουν το γήπεδο για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα.
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, με τον κόσμο να ετοιμάζει δυναμική παρουσία στο ΣΕΦ για να αποθεώσουν τους Ερυθρολεύκους μετά την τεράστια επιτυχία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.
Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, με τον κόσμο να ετοιμάζει δυναμική παρουσία στο ΣΕΦ για να αποθεώσουν τους Ερυθρολεύκους μετά την τεράστια επιτυχία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.
Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Sold out ο 1ος ημιτελικός με την AEK!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 28, 2026
Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση… pic.twitter.com/f3KMsmquVi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα