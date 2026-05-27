Τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Γιάκομπ Νίστρουπ με το επιτελείο του για να πιάσει δουλεία στον Παναθηναϊκό
Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε έως το 2028, με οψιόν για ακόμη μία σεζόν, και ξεκινά άμεσα τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο «τριφύλλι»
Η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στο «τιμόνι» του ξεκίνησε πλέον μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του απ’ τους «πράσινους», με τον Δανό τεχνικό να ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα τη Δευτέρα (1/6), μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά στο «τριφύλλι».
Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές οριστικοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5), με τον 38χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Οι τελευταίες λεπτομέρειες αφορούσαν κυρίως τα μπόνους επίτευξης στόχων και τίτλων, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους, αφού διευθετήθηκαν τα πάντα.
Ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, καθώς θα πλαισιώνεται από ένα τιμ έως πέντε συνεργατών, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος και με τους περισσότερους έχει ήδη συνεργαστεί στην Κοπεγχάγη.
Σε αυτό ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός Στέφαν Μάντσεν, ενώ στο τιμ θα προστεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη ένας βοηθός με έμφαση στην άμυνα και πιθανός προπονητής τερματοφυλάκων, με τον Γιώργο Μουντάκη να παραμένει στο τεχνικό επιτελείο.
Στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες των Δανών δημοσιογράφων, βρίσκεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας «Ζάνκα» Γιόργκενσεν, ο οποίος φέρεται έτοιμος να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του σε ηλικία 36 ετών, για να «μπει» στο τιμ του Νίστρουπ, έπειτα από μία σπουδαία καριέρα του στην Κοπεγχάγη.
Παράλληλα, ο Δανός τεχνικός έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Στέφανο Κοτσόλη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες ανά θέση.
