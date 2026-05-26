Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε τις προεπιλογές της Σαουδικής Αραβίας
Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έκανε τις πρώτες του κλήσεις εν όψει Μουντιάλ επιλέγοντας 30 ποδοσφαιριστές
Ο Γιώργος Δώνης θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που οδήγησε την Ελλάδα στο Μουντιάλ 1994, που θα βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου καθώς εδώ και λίγες εβδομάδες έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.
Ο έμπειρος τεχνικός σήμερα έκανε γνωστές τις κλήσεις του για την προεετοιμασία της ομάδας του έχοντας στην αρχική λίστα 30 ποδοσφαιριστές από τους οποίους θα κοπούν τέσσερις. Οι Σαουδάραβες ξεκινούν την προετοιμασία τους στις ΗΠΑ δίνοντας τρεις φιλικούς αγώνες: Εναντίον του Εκουαδόρ στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο στις 5 Ιουνίου και απέναντι στη Σενεγάλη, στις 9 Ιουνίου στο Τέξας.
«Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν πάντα μια θετική και μια λιγότερο θετική πλευρά, όμως ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η παρουσία ξένων παικτών υψηλής ποιότητας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.Αυτό βοήθησε τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Το υπάρχον ρόστερ έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες του και πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε», είπε ο Έλληνας τεχνικός μετά την ανακοίνωση της λίστας και συνέχισε:
«Αυτό που απαιτείται τώρα είναι δουλειά με πάθος, πίστη στις ικανότητές μας και εφαρμογή των ιδεών του προπονητικού επιτελείου. Δεν θα κάνουμε θαύματα από την αρχή. Χτίζουμε βήμα-βήμα και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο».
Η ομάδα του 56χρονου τεχνικού θα αντιμετωπίσει στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ από σήμερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της.
Αναλυτικά η αποστολή:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Μοχάμεντ Αλ-Οουάις (Αλ-Ουλά), Νάουαφ Αλ-Ακίντι (Αλ-Νασρ), Αχμεντ Αλ-Κασάρ (Αλ-Καντσία), Αμπντουλκουντούς Ατίαχ (Αλ-Τααβούν)
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Σαούντ Αμπντουλχαμίντ (Λανς), Χασάν Αλ-Τάμπακτι (Αλ-Χιλάλ), Αμπντελαλά Αλ-Αμρί (Αλ-Νασρ), Νάουαφ Μπουσάλ (Αλ-Νασρ), Αλί Ματζράσι (Αλ-Αχλί), Αλί Λατζαμί (Αλ-Χιλάλ), Χασάν Καντές (Αλ-Ιτιχάντ), Μοτέμπ Αλ-Χάρμπι (Αλ-Χιλάλ), Τζεχάντ Θάκρι (Αλ-Καντσία), Μοχάμεντ Αμπού Αλ-Σαμάτ (Αλ-Καντσία), Ζακαρία Χαουασάουι (Αλ-Αχλί),
ΜΕΣΟΙ: Σαλέμ Αλ-Νταουσαρί (Αλ-Χιλάλ), Μοχάμεντ Κάνο (Αλ-Χιλάλ), Νάσερ Αλ-Νταουσαρί (Αλ-Χιλάλ), Αμπντουλάχ Αλ-Κάιμπαρι (Αλ-Νασρ), Μουσάμπ Αλ-Τζουγέρ (Αλ-Καντσία), Αϊμάν Γιάχια (Αλ-Νασρ), Ζιγιάτ Αλ-Τζοχάνι (Αλ-Αχλί), Σαλέχ Αμπού Αλ-Σαμάτ (Αλ-Αχλί), Σουλτάν Μαντάς (Αλ-Χιλάλ), Αλάα Αλ-Χετζί (Νεόμ)
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν (Αλ-Αχλί), Σαλέχ Αλ-Σεχρί (Αλ-Ιτιχάντ), Αμπντουλάχ Αλ-Χάμνταν (Αλ-Νασρ), Χαλίντ Αλ-Γκανάμ (Αλ-Ετιφάκ), Αμπντουλάχ Αλ-Σάλεμ (Αλ-Καντσία)
