Η συγκινητική αφιέρωση του Μπαρτζώκα στην διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Το πήραμε για την Κανέλλα»

Αυτό προσπαθώ να χτίσω στην ομάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια.Ο Τζόουνς έπαιξε μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήταν πολύ σημαντικός. Η συμβολή όλων των παικτών ήταν μεγάλη φέτος.Δεν είναι μόνο ο τελικός, είναι πώς φτάνεις εκεί. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και σε όλους στο κλαμπ, όλοι αξίζουν το τρόπαιο αυτό».«Στην προηγούμενη θητεία μου, που υπήρξε κατάκτηση Ευρωλίγκας αλλά και αποτυχίες, σε ένα άλλο καθεστώς στο ελληνικό μπάσκετ.Δεν ήθελα να γυρίσω πριν 7 χρόνια, αλλά το έκανα γι αυτούς τους ανθρώπους.Η ομάδα ήταν στην Α2, με παίκτες μεγάλους στη Δύση της καριέρας τους.Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι τεράστιος ο σεβασμός στους προέδρους, αυτοί το αξίζουν πρώτοι από όλους».