ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτη παραβίαση» η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Πολωνία

Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτη παραβίαση» η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία

Για ακόμη μία «απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης έκανε λόγο η επικεφαλής της Κομισιόν

Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτη παραβίαση» η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την πτώση του ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία ως ακόμη μία «απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.



«Για να δοθεί τέλος σε αυτό, βοηθάμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κάθε τρόπο που μπορούμε. Παράλληλα, οικοδομούμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ότι το αντικείμενο που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία φαίνεται να ήταν ρωσικός πύραυλος, με τις πολωνικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την οριστική ταυτοποίησή του και τις συνθήκες της εκτόξευσής του.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης