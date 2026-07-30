Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτη παραβίαση» η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία
Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτη παραβίαση» η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία
Για ακόμη μία «απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης έκανε λόγο η επικεφαλής της Κομισιόν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την πτώση του ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία ως ακόμη μία «απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
«Για να δοθεί τέλος σε αυτό, βοηθάμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κάθε τρόπο που μπορούμε. Παράλληλα, οικοδομούμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ότι το αντικείμενο που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία φαίνεται να ήταν ρωσικός πύραυλος, με τις πολωνικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την οριστική ταυτοποίησή του και τις συνθήκες της εκτόξευσής του.
Another unacceptable violation of our EU airspace caused by Russia’s latest strikes on Ukraine, this time over Poland.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026
The Polish people are famously unafraid dear @donaldtusk, and our thoughts are with them.
To put an end to this, we are helping Ukraine win this war in every…
«Για να δοθεί τέλος σε αυτό, βοηθάμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κάθε τρόπο που μπορούμε. Παράλληλα, οικοδομούμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ότι το αντικείμενο που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία φαίνεται να ήταν ρωσικός πύραυλος, με τις πολωνικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την οριστική ταυτοποίησή του και τις συνθήκες της εκτόξευσής του.
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