Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Ο Μέσι μού είπε: «Γιατί δεν με ψήφισες ποτέ για τη χρυσή μπάλα αλλά ψήφιζες τον Ρονάλντο;»
Ο Μέσι μού είπε: «Γιατί δεν με ψήφισες ποτέ για τη χρυσή μπάλα αλλά ψήφιζες τον Ρονάλντο;»
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Λουίς Φελίπε Σκολάρι, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν ψήφισε ποτέ τον Λιονέλ Μέσι στις ψηφοφορίες για τη Χρυσή Μπάλα
Ο Βραζιλιάνος προπονητής, που κάθισε στον πάγκο της Πορτογαλίας από το 2003 έως το 2008, μίλησε στην εκπομπή Abre Aspas και έκανε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής.
«Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα από τη φύση του. Αν κλείσει τα μάτια, ξέρει πάντα πού βρίσκεται η μπάλα. Ο Κριστιάνο δεν γεννήθηκε ιδιοφυΐα. Έγινε μέσα από τη δουλειά, τη θέληση και την αφοσίωσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκολάρι.
Ο Σκολάρι αποκάλυψε επίσης έναν διάλογο που είχε με τον Μέσι σχετικά με τις ψηφοφορίες της Χρυσής Μπάλας:
«Ο Μέσι μού είπε κάποτε: “Κόουτς, ποτέ δεν με ψήφισες για τη Χρυσή Μπάλα, πάντα ψήφιζες τον Κριστιάνο”. Και του απάντησα: “Πρέπει να ψηφίσω τον Κριστιάνο, είναι σαν γιος μου”».
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
«Ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα από τη φύση του. Αν κλείσει τα μάτια, ξέρει πάντα πού βρίσκεται η μπάλα. Ο Κριστιάνο δεν γεννήθηκε ιδιοφυΐα. Έγινε μέσα από τη δουλειά, τη θέληση και την αφοσίωσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκολάρι.
Ο Σκολάρι αποκάλυψε επίσης έναν διάλογο που είχε με τον Μέσι σχετικά με τις ψηφοφορίες της Χρυσής Μπάλας:
«Ο Μέσι μού είπε κάποτε: “Κόουτς, ποτέ δεν με ψήφισες για τη Χρυσή Μπάλα, πάντα ψήφιζες τον Κριστιάνο”. Και του απάντησα: “Πρέπει να ψηφίσω τον Κριστιάνο, είναι σαν γιος μου”».
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα