Euroleague Final Four: Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι για τον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ

Τα σημεία συγκέντρωσης και οι μετακινήσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης - Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση σε όσους δεν διαθέτουν προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.



Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τα σημεία συγκέντρωσης, τις ώρες προσέλευσης και τη μεταφορά των φιλάθλων, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζει και η ΣΤΑΣΥ.»



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», ωστόσο οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν ήδη από τις 15:00, καθώς στις 18:00 είναι προγραμματισμένος και ο τελικός νέων της διοργάνωσης.



Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις 17:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο». Από εκεί, ειδικοί συρμοί θα αναχωρήσουν στις 18:00 με τελικό προορισμό τον σταθμό «Ειρήνη» στο ΟΑΚΑ, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.



Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Φάληρο» θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη







Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ.



Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι φίλαθλοι

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση ούτε στα σημεία συγκέντρωσης ούτε στο γήπεδο σε όσους δεν διαθέτουν προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.



Τα στοιχεία των εγγράφων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα που αναγράφονται στο εισιτήριο.



Σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, ενώ θα κινούνται και οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.



Έκκληση για έγκαιρη προσέλευση Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν νωρίς στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο ΟΑΚΑ χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.



Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν «καθολικά, αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις».