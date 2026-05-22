Η απίθανη εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς στον ημιτελικό με τη Φενέρ: Ο Αμερικανός πέτυχε 17 πόντους με 100% ευστοχία, βίντεο
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν αλάνθαστος στον ημιτελικό της Euroleague κόντρα στη Φενέρ με 17 πόντους 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα
Ο Άλεκ Πίτερς έκανε πράγματα και θαύματα στο glass floor του Τ-Center στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Αμερικανός ήρθε από τον πάγκο και ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σημείωσε σε 18 λεπτά17 πόντους (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και συνολικό PIR 17.
His name is Alec. Alec Peters.#F4GLORY pic.twitter.com/RYpDvBGbax— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
