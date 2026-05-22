Παρέλαση αστέρων στο T-Center: Γκάλης, Διαμαντίδης, Ομπράντοβιτς, Πρίντεζης, Γκιλφόιλ και Λάνθιμος ξεχώρισαν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο ραντεβού του μπάσκετ προσέλκυσε και άτομα εκτός αθλητισμού όπως τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ δίπλα στην ομάδα του Μπαρτζώκα είναι και ο γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του, Λευτέρης Πετρούνιας
Το τριήμερο 22-24 Μαΐου η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικά του ευρωπαϊκού αθλητισμού θα χτυπήσει δυνατά στην Αθήνα και το T-Center αφού διεξάγεται το Final Four της Euroleague.
Ολυμπιακός, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς και όπως ήταν φυσικό προσελκύει μεγάλο αριθμό celebrities και legends είτε από το χώρο του αθλητισμού είτε από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Πρώτα για τους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού, στο γήπεδο έφτασαν legends της Euroleague, όπως ο Νίκος Γκάλης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, ο Δήμος Ντικούδης, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Τσάβι Πασκουάλ. Ενώ και ο Λευτέρης Πετρούνιας ως οπαδός του Ολυμπιακού είναι δίπλα στην ομάδα και φυσικά ο Κώστας Φορτούνης.
Εκτός αθλητισμού ο Γιώργος Λάνθιμος, διάσημος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε βιαστικά, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. pic.twitter.com/lQqXExBlJc— SPORT24 (@sport24) May 22, 2026
Aπό κοντά θα παρακολουθήσει το Final 4 και ο Δημήτρης Διαμαντίδης! pic.twitter.com/T5OwYVN2VH— SPORT24 (@sport24) May 22, 2026
Alperen Sengun is in the building for EuroLeague Final Four 🙌🇹🇷 pic.twitter.com/PGbDWNntad— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2026
