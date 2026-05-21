Κώστας Παπανικολάου: Το ότι θέλουμε κάτι τόσο πολύ είναι αυτό που μας έχει φέρει στο Final Four τα τελευταία πέντε χρόνια, βίντεο
Οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, μετά την τελευταία προπόνηση στο T-Center
Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στην Telekom Arena μία ημέρα πριν από τον κρίσιμο ημιτελικό του Final Four κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και αμέσως μετά ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο OlympiacosBC TV.
Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού, στα κλειδιά του αγώνα με τη Φενέρ και φυσικά στον στόχο της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου
Στην εικόνα που περιμένει να αντικρύσει: «Ένα κόκκινο ΟΑΚΑ».
Στο εάν υπάρχει κάποιος παίκτης που όταν τον βλέπει θεωρεί σίγουρη τη νίκη: «Δεν είναι δουλειά ενός παίκτη μόνο, όλοι χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα. Το αυριανό ματς δεν έχει δεύτερη ευκαιρία».
Στο μυστικό χαρακτηριστικό του φετινού Ολυμπιακού που τον έκανε να ξεχωρίσει: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λέξη-κλειδί για να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά».
Στο εάν είναι πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη ενός Final Four: «Το ότι έχουμε καταφέρει να πάμε σε 5 σερί Final Four δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο, οπότε και τα δυο κομμάτια είναι εξίσου δύσκολα».
Στο εάν είναι «επικίνδυνο» να θες κάτι τόσο πολύ: «Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Το ότι θέλουμε κάτι τόσο πολύ είναι αυτό που μας έχει φέρει στο Final Four τα τελευταία πέντε χρόνια».
