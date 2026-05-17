Νίκολιτς: Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή για την ΑΕΚ, βίντεο
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ έκλεισε με ισοπαλία (1-1 με τον Ολυμπιακό) τις υποχρεώσεις της στη Stoiximan Super League 1 και γιορτάζει μαζί με τον κόσμο της το 14ο πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αμέσως μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Cosmote TV για τη χρονιά αλλά και για την επόμενη ημέρα.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Όμορφη η γιορτή, θα ήταν καλύτερα να ήταν βέβαια με μια ισοπαλία παρά με μια ήττα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να κάνουμε focus στον αγώνα.
Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου , εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε έργων. Μεγάλο ευχαριστώ, στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων.
Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και με ποιους αντιπάλους θα έχουμε. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά».
