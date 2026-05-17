O CEO της Nvidia στους δρόμους του Πεκίνου μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι, έφαγε street food και έβγαλε φωτογραφίες με Κινέζους, δείτε βίντεο
Περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας της Κίνας σαν απλός άνθρωπος ο Τζένσεν Χουάνγκ προσέλκυσε πλήθος θαυμαστών που τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε
Ο Τραμπ αναχώρησε στις 15 Μαΐου από την πρωτεύουσα της Κίνας, ωστόσο ο Τζένσεν Χουάνγκ προτίμησε να παρατείνει την παραμονή του στη χώρα. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media απεικονίζουν τον CEO της Nvidia να τρώει street food, σαν ένας απλός άνθρωπος.
Nvidia CEO Jensen Huang was spotted enjoying a bowl of “zhajiangmian” in Beijing after accompanying President Donald Trump on his state visit to China. Click the link in our bio to read more. #nvidia #china #trump #beijing #jensenhuang♬ original sound - Fortune Magazine - Fortune Magazine
«Αγαπώ την Κίνα»Ο Χουάνγκ έβγαλε φωτογραφίες με πολλούς Κινέζους θαυμαστές. Φαινόταν ήρεμος και ευχάριστος, καθώς προχωρούσε ανάμεσα από μεγάλα πλήθη κόσμου που τον περιτριγύριζαν και τον ακολουθούσαν όπου πηγαίνει. Έφαγε παγωτό και τάισε έναν άνδρα που έμεινε έκπληκτος από το γεγονός.
Όταν ένα άτομο τον ρώτησε πως του αρέσει η Κίνα, εκείνος απάντησε: «Αγαπώ την Κίνα».
Nvidia CEO Jensen Huang, who is in Beijing as part of President Trump’s China trip, is going viral after social media videos showed him swapping diplomatic events for noodles, ice cream, and selfies on the street.♬ original sound - CNN - CNN
🍽 Nvidia CEO Jensen Huang was spotted tasting various Beijing delicacies, including zhajiangmian and douzhi, a type of mung bean drink, while being mobbed by people hoping to snap a photo with him. 📸 Mr Huang was part of a group of executives who accompanied US President Donald Trump on his state visit to China. #Nvidia #CEO #Trump #US #china♬ original sound - The Straits Times - The Straits Times
