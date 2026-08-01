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Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπές σε χρυσοχοεία στην Κεφαλονιά – Έκρυβαν κοσμήματα μέσα σε σαμπουάν
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπές σε χρυσοχοεία στην Κεφαλονιά – Έκρυβαν κοσμήματα μέσα σε σαμπουάν
Είχαν εισβάλει σε καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες – Βρέθηκαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ
Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 25 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να είχαν οργανώσει σειρά κλοπών από χρυσοχοεία του νησιού.
Οι δύο συλληφθέντες, το πρωί της ίδιας ημέρας, φέρονται να δρούσαν από κοινού, μπαίνοντας σε καταστήματα και παριστάνοντας τους πελάτες. Με διάφορα τεχνάσματα αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, αφαιρούσαν χρυσαφικά και κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση προανακριτικού υλικού από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους και να οργανώσουν άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Ερίσου, εντόπισαν τους δύο άνδρες στην περιοχή του Φισκάρδου Κεφαλονιάς, λίγο πριν προλάβουν να διαφύγουν από το νησί. Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχει προκύψει η εμπλοκή τους σε δύο κλοπές από χρυσοχοεία, καθώς και σε μία απόπειρα κλοπής, στις περιοχές Σκάλα, Αργοστόλι και Λάσση.
Η συνολική αξία των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί ανέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περίπου 12.500 ευρώ.
Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν,
τα αφαιρεθέντα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους,
χρηματικό ποσό 1.050 ευρώ,
ζυγαριά ακριβείας,
Οι δύο συλληφθέντες, το πρωί της ίδιας ημέρας, φέρονται να δρούσαν από κοινού, μπαίνοντας σε καταστήματα και παριστάνοντας τους πελάτες. Με διάφορα τεχνάσματα αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, αφαιρούσαν χρυσαφικά και κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση προανακριτικού υλικού από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους και να οργανώσουν άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Ερίσου, εντόπισαν τους δύο άνδρες στην περιοχή του Φισκάρδου Κεφαλονιάς, λίγο πριν προλάβουν να διαφύγουν από το νησί. Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχει προκύψει η εμπλοκή τους σε δύο κλοπές από χρυσοχοεία, καθώς και σε μία απόπειρα κλοπής, στις περιοχές Σκάλα, Αργοστόλι και Λάσση.
Η συνολική αξία των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί ανέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περίπου 12.500 ευρώ.
Κατά τις έρευνες στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
Κρυμμένα σε συσκευασία σαμπουάν τα κλεμμένα κοσμήματα
χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν,
τα αφαιρεθέντα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους,
χρηματικό ποσό 1.050 ευρώ,
ζυγαριά ακριβείας,
κινητά τηλέφωνα,
ρουχισμό.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.
Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.
ρουχισμό.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.
Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.
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