Πρέπει να το παίρνει απόφαση ο Παυλίδης – Τι ετοιμάζει ο Μουρίνιο
Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν διάγει την καλύτερη περίοδό του με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός έχει μείνει μακριά από το γκολ για μεγάλο διάστημα και ο Μουρίνιο φαίνεται πως ετοιμάζει τον… αντικαταστάτη του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία και τη Record, ο Έλληνας φορ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί και φέτος, παρά το γεγονός πως έχει χάσει τη φόρμα του το τελευταίο διάστημα, με τη Μπενφίκα να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Φελίπε Αουγκούστο της Τραμπζονσπόρ ως πιθανό αντικαταστάτη του Έλληνα επιθετικού. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Μπενφίκα, με τους «αετούς» της Λισαβόνας να παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.

Ο Αουγκούστο πραγματοποίησε φοβερή χρονιά με την τουρκική ομάδα, φτιάχνοντας μία εξαιρετική τριάδα με τους Πολ Ονουάτσου και Έρνεστ Μούτσι. Ο νεαρός φορ, που αποκτήθηκε από τη Σερκλ Μπριζ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων χάρη στις εμφανίσεις του.

