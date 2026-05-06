Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Σοκάρει η καταγγελία πρώην παίκτη του Άρη: «Μπήκαν οπαδοί στα αποδυτήρια με πιστόλια – Θα σας διαλύσουμε αν δεν κερδίσετε»
Σοκάρει η καταγγελία πρώην παίκτη του Άρη: «Μπήκαν οπαδοί στα αποδυτήρια με πιστόλια – Θα σας διαλύσουμε αν δεν κερδίσετε»
Ένα αδιανόητο σκηνικό έφερε στο φως της δημοσιότητας ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Πάπε Τσέικ, περιγράφοντας ένα απίστευτο περιστατικό που έζησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα
Ο Σενεγαλέζος μέσος μίλησε σε συνέντευξή του για ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα της καριέρας του, κάνοντας λόγο για εισβολή οπαδών στα αποδυτήρια του Άρη πριν από ντέρμπι με πιστόλια και απείλησαν τους ποδοσφαιριστές.
«Μπήκαν με πιστόλια στα αποδυτήρια – Αν δεν κερδίσετε θα σας διαλύσουμε»
«Στην Ελλάδα μπήκαν στα αποδυτήρια με πιστόλια. Ήταν ντέρμπι, έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι οργανωμένοι και μας είπαν: “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”. Σήκωναν τις μπλούζες και έβλεπες τα πιστόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο podcast του YouTube «El After de Post United».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
«Μπήκαν με πιστόλια στα αποδυτήρια – Αν δεν κερδίσετε θα σας διαλύσουμε»
«Στην Ελλάδα μπήκαν στα αποδυτήρια με πιστόλια. Ήταν ντέρμπι, έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι οργανωμένοι και μας είπαν: “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”. Σήκωναν τις μπλούζες και έβλεπες τα πιστόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο podcast του YouTube «El After de Post United».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα