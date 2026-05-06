Σοκάρει η καταγγελία πρώην παίκτη του Άρη: «Μπήκαν οπαδοί στα αποδυτήρια με πιστόλια – Θα σας διαλύσουμε αν δεν κερδίσετε»
Ένα αδιανόητο σκηνικό έφερε στο φως της δημοσιότητας ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Πάπε Τσέικ, περιγράφοντας ένα απίστευτο περιστατικό που έζησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα

Ο Σενεγαλέζος μέσος μίλησε σε συνέντευξή του για ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα της καριέρας του, κάνοντας λόγο για εισβολή οπαδών στα αποδυτήρια του Άρη πριν από ντέρμπι με πιστόλια και απείλησαν τους ποδοσφαιριστές.

«Μπήκαν με πιστόλια στα αποδυτήρια – Αν δεν κερδίσετε θα σας διαλύσουμε»

«Στην Ελλάδα μπήκαν στα αποδυτήρια με πιστόλια. Ήταν ντέρμπι, έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι οργανωμένοι και μας είπαν: “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”. Σήκωναν τις μπλούζες και έβλεπες τα πιστόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο podcast του YouTube «El After de Post United».

