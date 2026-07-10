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Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση 10 εκατ. ευρώ για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 δήμους
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση 10 εκατ. ευρώ για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 δήμους
Με 10 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός 35 Δήμων με στόχο καλύτερες υπηρεσίες και πιο «έξυπνες» πόλεις
Προγράμματα για την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την τηλεϊατρική και την ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπει η νέα πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
Στην έκδοση νέας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους της χώρας προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι συμμετέχοντες Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών για κινητές συσκευές, μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους και να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με τον Δήμο.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης δράσεις αξιοποίησης τεχνολογιών που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και έργα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση κρίσεων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας και τηλεϊατρικής, οι οποίες απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ περιλαμβάνονται και εφαρμογές που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος κάθε περιοχής.
Μεταξύ των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν συγκαταλέγονται διαδραστικοί χάρτες, ψηφιακές πύλες πληροφόρησης, θεματικές διαδρομές, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και δράσεις ψηφιοποίησης ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου.
Έμφαση δίνεται ακόμη στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των Δήμων, μέσω της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων τους, της διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και της πρόβλεψης για συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ώστε οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες να παραμείνουν λειτουργικές και αξιόπιστες σε βάθος χρόνου.
Όπως τονίζεται, με τη νέα πρόσκληση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και λειτουργικών πόλεων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στην έκδοση νέας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους της χώρας προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι συμμετέχοντες Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών για κινητές συσκευές, μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους και να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με τον Δήμο.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης δράσεις αξιοποίησης τεχνολογιών που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και έργα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση κρίσεων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας και τηλεϊατρικής, οι οποίες απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ περιλαμβάνονται και εφαρμογές που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος κάθε περιοχής.
Μεταξύ των παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν συγκαταλέγονται διαδραστικοί χάρτες, ψηφιακές πύλες πληροφόρησης, θεματικές διαδρομές, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και δράσεις ψηφιοποίησης ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου.
Έμφαση δίνεται ακόμη στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των Δήμων, μέσω της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων τους, της διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και της πρόβλεψης για συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ώστε οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες να παραμείνουν λειτουργικές και αξιόπιστες σε βάθος χρόνου.
Όπως τονίζεται, με τη νέα πρόσκληση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και λειτουργικών πόλεων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.
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