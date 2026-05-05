Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες, δείτε τα γκολ
Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες, δείτε τα γκολ
Τα λιοντάρια δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη τη γκέλα της Μπενφίκα και την έπιασαν στη 2η θέση της βαθμολογίας - Δεν αγωνίστηκαν Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το «δώρο» που της έκανε η Μπενφίκα την Κυριακή (3/5) με την ισοπαλία της κόντρα στη Φαμαλικάο (2-2), συντρίβοντας με 5-1 την Γκιμαράες στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga.
Αποτέλεσμα που έφερε τα «λιοντάρια» ξανά στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με την Μπενφίκα στους 76 βαθμούς, αλλά με πλεονέκτημα στην ισοβαθμία για το «εισιτήριο» που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Τα γκολ της Σπόρτινγκ πέτυχαν οι Ινάσιο (9'), Μπρανγκάνσα (23'), Αραούχο (45'+1'), Σουάρες (61') και Λουίς Γκιγέρμε (74'), ενώ η Γκιμαράες μείωσε με αυτογκόλ του Ντεμπάστ στο 85'.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου απ' τον προπονητή της Σπόρτινγκ Ρουί Μπόρζες, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν ξανά εκτός λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατό του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Νασιονάλ-AVS 1-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2
Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2
Πόρτο-Αλβέρκα 1-0
Κάσα Πία-Τοντέλα 0-1
Μπράγκα-Εστορίλ 1-1
Αποτέλεσμα που έφερε τα «λιοντάρια» ξανά στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με την Μπενφίκα στους 76 βαθμούς, αλλά με πλεονέκτημα στην ισοβαθμία για το «εισιτήριο» που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Τα γκολ της Σπόρτινγκ πέτυχαν οι Ινάσιο (9'), Μπρανγκάνσα (23'), Αραούχο (45'+1'), Σουάρες (61') και Λουίς Γκιγέρμε (74'), ενώ η Γκιμαράες μείωσε με αυτογκόλ του Ντεμπάστ στο 85'.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου απ' τον προπονητή της Σπόρτινγκ Ρουί Μπόρζες, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν ξανά εκτός λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατό του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Νασιονάλ-AVS 1-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2
Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2
Πόρτο-Αλβέρκα 1-0
Κάσα Πία-Τοντέλα 0-1
Μπράγκα-Εστορίλ 1-1
Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 0-0
Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 5-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Πόρτο 85 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Σπόρτινγκ Λισ. 76
Μπενφίκα 76
Μπράγκα 57
Φαμαλικάο 52
Ζιλ Βισέντε 50
Γκιμαράες 42
Μορεϊρένσε 42
Αλβέρκα 38
Εστορίλ 38
Αρούκα 36
Ρίο Άβε 35
Σάντα Κλάρα 33
Νασιονάλ 31
Εστρέλα Αμαδόρα 28
Κάσα Πία 26
Τοντέλα 25
AVS 17 --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ--
Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 5-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Πόρτο 85 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Σπόρτινγκ Λισ. 76
Μπενφίκα 76
Μπράγκα 57
Φαμαλικάο 52
Ζιλ Βισέντε 50
Γκιμαράες 42
Μορεϊρένσε 42
Αλβέρκα 38
Εστορίλ 38
Αρούκα 36
Ρίο Άβε 35
Σάντα Κλάρα 33
Νασιονάλ 31
Εστρέλα Αμαδόρα 28
Κάσα Πία 26
Τοντέλα 25
AVS 17 --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ--
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα