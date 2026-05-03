Οριστικά 4ος ο Παναθηναϊκός: Θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.Εκτός από το πρωτάθλημα, «μάχη» γίνεται και για την 2η θέση, όπου πέρασε ο Δικέφαλος, έχοντας την ισοβαθμία με τους ερυθρόλευκους.Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και πλέον δεν έχει καμία μαθηματική ελπίδα για την 3η θέση.Οι πράσινοι είναι οριστικά τέταρτοι και θα παίξουν στο 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.Δηλαδή για να βρεθεί σε League Phase θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς περιθώριο λάθους.Πώς μοιράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια; Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στα playoffs του Champions League, εκτός εάν ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Σε αυτή την περίπτωση οι ερυθρόλευκοι θα προκριθεί στη League Phase.Η δεύτερη θέση δίνει ένα εισιτήριο στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον ΠΑΟΚ και τους ερυθρόλευκους να παλεύουν μεταξύ τους.Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κερδίσει γύρο, εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει εντός 4άδας στην Premier League.Η 3η θέση οδηγεί στον 2ο προκριματικό του Europa League και η 4η στην οποία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.Θυμίζουμε πως ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα βρεθεί στα playoffs του Europa League.Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)