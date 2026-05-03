Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Λεωφόρο, οι αγωνιστικές που απομένουν
Η ΑΕΚ είναι στο +6 από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε
Με την ΑΕΚ να είναι στο +6 από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε η 3η ημέρα των playoffs της Stoiximan Super League.
Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και οι πράσινοι είναι οριστικά 4οι και θα παίξουν στα προκριματικά του Conference League.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό, τον άφησε πίσω του στην ισοβαθμία, και την επόμενη Κυριακή πάει στο Καραϊσκάκη.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των playoffs
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0
Η βαθμολογία (Σε 29 αγώνες)
1. ΑΕΚ 67
2. ΠΑΟΚ 61
3. Ολυμπιακός 61
4. Παναθηναϊκός 51
Η 4η αγωνιστική (10/5)
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Η 5η αγωνιστική (13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Η 6η αγωνιστική (17/5)
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
