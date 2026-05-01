Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ- Χάποελ και το Λιντς - Μπέρνλι
Δείτε αναλυτικά τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις
Παρασκευή σήμερα 1 Μαίου και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι πιο λιτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Στο ποδόσφαιρο η δράση αρχίζει στις 21:45 (Cosmote Sport 8) με τη Λίβινγκστον να υποδέχεται την Αμπερτίν στη Σκωτία. Την ίδια ώρα η Πίζα θα αναμετρηθεί στην έδρα της με τη Λέτσε (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 η Χιρόνα θα φιλοξενήσει τη Μαγιόρκα (Nova Sports 1), η Ρεάλ Σαραγόσα τη Γρανάδα (Nova Sports Start) και η Λιντς τη Μπέρνλι (Nova Sports Premier League).
Στο μπάσκετ για το Final 4 της Elite League η ΝΕ Μεγαρίδος θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Παπάγο (17:00, ΕΡΤ2) και ο Βίκος Ιωαννίνων με τον Πρωτέα Βούλας (20:00, ΕΡΤ2). Για την 2η αγωνιστική των playoffs της Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί στην έδρα τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο handball o Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ (19:00, Mega News) για τον 1ο τελικό του πρωταθλήματος
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αρτούρ Φις Μαδρίτη
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Παπάγου Elite League
- 19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Practise 1 Μηχανοκίνητα
- 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Πρωτέας Βούλας Elite League
- 20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
- 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
- 21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Αμπερντίν Scottish Premiership 2025-26
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Λέτσε Serie A
- 22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπέρνλι Premier League
- 22:00 Novasports Start Σαραγόσα – Γρανάδα Β’ Ισπανίας
- 22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μαγιόρκα La Liga
- 23:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Qualifying
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
