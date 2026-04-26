Ντινάμο Κιέβου: Έχανε με τρία γκολ στο ημίχρονο και νίκησε 6-5, βίντεο
Απίθανη ανατροπή για την Ντινάμο Κιέβου, που επικράτησε 6-5 εκτός έδρας της Κρίβμπας παρότι έχανε με 4-1 στο ημίχρονο

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουμε δει κατάφερε να κάνει η Ντινάμο Κιέβου, που επικράτησε... 6-5 εκτός έδρας της Κρίβμπας παρότι έχανε με τρία τέρματα στην ανάπαυλα!

Dynamo Kyiv came back from 1-4 down at HT to win 6-5 against Kryvbas
Ένα απίθανο καρέ του Μεντόσα έβαλε ζόρια στην ομάδα του Ιγκόρ Κόστιουκ, που πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ούσα πίσω στο σκορ με 4-1, καθώς ο Πονομαρένκο είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 15'.



Στο δεύτερο μέρος ωστόσο, ήρθαν τα πάνω, κάτω, με Μιχάβκο (48'), Βολόσιν (64') και Μπουγιάλσκι (69') να ισοφαρίζουν! Οι γηπεδούχοι δεν μάσησαν και ανέκτησαν το προβάδισμα στο 73', όμως δύο τέρματα του 36χρονου, πια, Γιαρμολένκο στο 76' και στο 87' διαμόρφωσαν το τελικό 6-5 για την Ντινάμο.

Πηγή: www.gazzetta.gr
