Γιώργος Πρίντεζης: «Το on ball παιχνίδι του Ολυμπιακού θα κάνει τη διαφορά φέτος στη Euroleague»
Για την επιθυμία του να σηκώσει ο Ολυμπιακός του 4ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο και να αποκτήσει η Σύρος το δικό της κλειστό γήπεδο μπάσκετ μίλησε ο πρώην αρχηγός των Ερυθρόλευκων – Το μήνυμα που έστειλε στον Παπανικολάου
Ο Γιώργος Πρίντεζης μετρά αντίστροφα για τα play off του Ολυμπιακού (πρώτος στην κανονική περίοδο της Euroleague) με την όγδοη Μονακό καθώς και για το 8ο κατά σειρά STOIXIMAN AegeanBall Festival (26-28 Ιουνίου).
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μακροβιότερος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού και πρώην αρχηγός, έδωσε τα εύσημα του, στον πρώτο σκόρερ της Euroleague φέτος, Σάσα Βεζένκοφ, που θέλει να δει και MVP της διοργάνωσης, στον πρώτο ριμπάουντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ και στον αναγεννημένο φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Από την συζήτηση με τον Γιώργο Πρίντεζη δεν έλειψε και η αναφορά στις δύο μεγάλες επιθυμίες του... Η μία είναι να έχουν τα παιδιά της Σύρου ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ (επιθυμία που αρχίζει να παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά) και η δεύτερη να δει στις 24 Μαϊου τον Ολυμπιακό να σηκώνει το 4ο ευρωπαϊκό Κύπελλο μέσα στο Telekom Center της Αθήνας.
Αναλυτικά, η συνέντευξη του Γιώργου Πρίντεζη:
-Πάμε στη Euroleague, αλλά δεν θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις μου από ομάδες και τον πρώτο στην κανονική περίοδο Ολυμπιακό, αλλά από μονάδες και πρώην συμπαίκτες σου. Σάσα Βεζένκοφ, πρώτος σκόρερ της σεζόν και διεκδικεί τον τίτλο του MVP, Nίκολα Μιλουτίνοφ πρώτος ριμπάουντερ, Τάιλερ Ντόρσεϊ μέλος της 2ης καλύτερης πεντάδας και βέβαια ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός που πριν από λίγες ημέρες έφτασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού και πέρασε στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα όλων των εποχών.
Γ.Π.: «Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα... 800 συμμετοχές είναι... ΠΟΛΛΕΣ! Είναι πολλά παιχνίδια, είναι πολλά παιχνίδια ρε Κωστάρα! Του έστειλα κι εγώ ένα μήνυμα, Του είπα "αδελφέ μπράβο! Αφού το έκανες αυτό χωρίς καμία υποστήριξη... χαλάλι σου!».
-Εσύ πόσες συμμετοχές έχεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, θυμάσαι;
Γ.Π.: «Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι... θα το δω. Από περιέργεια, μόνο και μόνο επειδή μου το είπες!».
-Για τον Σάσα Βεζένκοφ;
Γ.Π.: «Σάσα... μακράν MVP. Μιλήσαμε και μ' εκείνον. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο παιδί γιατί δουλεύει πάρα πολύ, είναι ταπεινός και το αξίζει».
-Για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ;
Γ.Π.: «Για τον Νίκολα εξίσου. Το αξίζει. Είναι παίκτης που αξίζει να παίρνει ευθύνες και πρέπει να πάρει κι άλλες ευθύνες, κατά τη γνώμη μου».
-Και ο Ντόρσεϊ;
Γ.Π.: «Και ο Ντόρσεϊ επίσης. Είναι ένα παιδί, θα τον πω παιδί γιατί είναι παιδί στην ψυχή και τον ξέρω καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος βρήκε τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, τον καλό εαυτό του και βοηθά πολύ την ομάδα, τον Ολυμπιακό».
-Και τέλος, Γιώργο, τι θεωρείς πως έχει φέτος ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με αυτά μ' εσένα παρόντα, που δεν είχε τις χρονιές που φτάνοντας στο φάιναλ φορ της Euroleague (σ.σ. τέσσερα διαδοχικά), δεν κατέκτησε τον τίτλο;
Γ.Π.: «Νομίζω πως έχει λίγο παραπάνω στοιχείο "on ball" παιχνιδιού φέτος, το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου σ' ένα Final 4. Και με τον Ντόρσεϊ έχει παραπάνω on ball παιχνίδι, και με τον Νίκολα (σ.σ. Μιλουτίνοφ), ο Φουρνιέ συνεχίζει να υπάρχει και πάντα θ' αποτελεί μεγάλη ποιότητα για τον Ολυμπιακό, οπότε... ευελπιστούμε στο καλύτερο».
-Ένα ακόμη AegeanBall Festival, το 8ο κατά σειρά θα διοργανωθεί φέτος στη Σύρο, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Πως είναι για εσένα, τον εμπνευστή του, να μεγαλώνει -χρόνο με τον χρόνο- αυτό το τουρνουά 3Χ3 που έχει γίνει θεσμός στο μπάσκετ;
Γ.Π.: «Είναι πάρα πολύ όμορφο! Τηρουμένων των αναλογιών και των συνθηκών. Μην ξεχνάμε πως διεξάγεται στην επαρχία. Οπότε για να διοργανωθεί κάτι μεγάλο με ασφάλεια, με μετακινήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Όμως, μέσα από τα χαμόγελα των παιδιών, που βλέπουν από κοντά αυτούς τους παίκτες, από Ελλάδα, από Euroleague, από NBΑ πολλές φορές, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε κάνει και ξεχνάς όλα αυτά τα δύσκολα και κρατάς τις όμορφες στιγμές.
Με τιμούν κάθε χρόνο πάρα πολλοί αθλητές, που αποδέχονται την πρόσκλησή μου κι έρχονται, περνούν ένα όμορφο τριήμερο στη Σύρο. Εύχομαι και φέτος να συναντηθούμε εκεί και μακάρι να συνεχιστεί».
-Η Σύρος, η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» δεν είχε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ σε λειτουργία. Επιτέλους, όπως αποκαλύφθηκε κατά την παρουσίαση του 8ου AegeanBall Festival, ξεκίνησαν τα έργα. Θεωρείς πως έβαλες κι εσύ ένα ληθαράκι για να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο όνειρο;
Γ.Π.: «Το κομμάτι του κλειστού ήταν για εμένα μεγάλο "αγκάθι". Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν, για ένα τριήμερο λάμβαναν τεράστιες εικόνες που ενώ σε άλλα μέρη δεν τους δίνεται η δυνατότητα να τα δουν. Κι ενώ είτε για εμένα είτε για τη διοργάνωση -και με πολλούς μεγάλους παίκτες παρόντες, πολλά παιδιά ερχόντουσαν να το ζήσουν, ενθουσιαζόντουσαν, ήθελαν μετά να συνεχίσουν να παίζουν μπάσκετ, αλλά όπως γνωρίζουμε στις Κυκλάδες, σε ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι εύκολο να παίξεις μπάσκετ.
Πολλές φορές βαράς ένα σουτ από τη Σύρο και μπορεί να βρεθεί η μπάλα στην Αντίπαρο από τους ισχυρούς ανέμους.
Ναι! Προσπάθησα κι εγώ πάρα πολύ στο να γίνει κάτι τέτοιο, να έχει η Σύρος ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Θεωρούσα πως ήταν τεράστια αδικία για το νησί. Γιατί ενώ υπάρχει αυτή η τεράστια δυνατότητα, να γίνεται ένα τόσο μεγάλο event, που άλλα μέρη δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, τα άλλα μέρη έχουν κλειστό και πολλά παιδιά ασχολούνται με το μπάσκετ. Κι εμείς που κάνουμε το δύσκολο, να κάνεις ένα τόσο μεγάλο event, δεν έχουμε το βασικό. Οπότε, μέσα μου ήταν σαν... αγκάθι, να το πω έτσι... ».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
