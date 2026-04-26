Γιώργος Πρίντεζης: «Το on ball παιχνίδι του Ολυμπιακού θα κάνει τη διαφορά φέτος στη Euroleague»

Γ.Π.: «Νομίζω πως έχει λίγο παραπάνω στοιχείο "on ball" παιχνιδιού φέτος, το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου σ' ένα Final 4. Και με τον Ντόρσεϊ έχει παραπάνω on ball παιχνίδι, και με τον Νίκολα (σ.σ. Μιλουτίνοφ), ο Φουρνιέ συνεχίζει να υπάρχει και πάντα θ' αποτελεί μεγάλη ποιότητα για τον Ολυμπιακό, οπότε... ευελπιστούμε στο καλύτερο».Γ.Π.: «Είναι πάρα πολύ όμορφο! Τηρουμένων των αναλογιών και των συνθηκών. Μην ξεχνάμε πως διεξάγεται στην επαρχία. Οπότε για να διοργανωθεί κάτι μεγάλο με ασφάλεια, με μετακινήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.Όμως, μέσα από τα χαμόγελα των παιδιών, που βλέπουν από κοντά αυτούς τους παίκτες, από Ελλάδα, από Euroleague, από NBΑ πολλές φορές, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε κάνει και ξεχνάς όλα αυτά τα δύσκολα και κρατάς τις όμορφες στιγμές.Με τιμούν κάθε χρόνο πάρα πολλοί αθλητές, που αποδέχονται την πρόσκλησή μου κι έρχονται, περνούν ένα όμορφο τριήμερο στη Σύρο. Εύχομαι και φέτος να συναντηθούμε εκεί και μακάρι να συνεχιστεί».Γ.Π.: «Το κομμάτι του κλειστού ήταν για εμένα μεγάλο "αγκάθι". Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν, για ένα τριήμερο λάμβαναν τεράστιες εικόνες που ενώ σε άλλα μέρη δεν τους δίνεται η δυνατότητα να τα δουν. Κι ενώ είτε για εμένα είτε για τη διοργάνωση -και με πολλούς μεγάλους παίκτες παρόντες, πολλά παιδιά ερχόντουσαν να το ζήσουν, ενθουσιαζόντουσαν, ήθελαν μετά να συνεχίσουν να παίζουν μπάσκετ, αλλά όπως γνωρίζουμε στις Κυκλάδες, σε ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι εύκολο να παίξεις μπάσκετ.Πολλές φορές βαράς ένα σουτ από τη Σύρο και μπορεί να βρεθεί η μπάλα στην Αντίπαρο από τους ισχυρούς ανέμους.Ναι! Προσπάθησα κι εγώ πάρα πολύ στο να γίνει κάτι τέτοιο, να έχει η Σύρος ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Θεωρούσα πως ήταν τεράστια αδικία για το νησί. Γιατί ενώ υπάρχει αυτή η τεράστια δυνατότητα, να γίνεται ένα τόσο μεγάλο event, που άλλα μέρη δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, τα άλλα μέρη έχουν κλειστό και πολλά παιδιά ασχολούνται με το μπάσκετ. Κι εμείς που κάνουμε το δύσκολο, να κάνεις ένα τόσο μεγάλο event, δεν έχουμε το βασικό. Οπότε, μέσα μου ήταν σαν... αγκάθι, να το πω έτσι... ».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ