Ο Προμηθέας Πάτρας 97-85 τον Ηρακλή και κράτησε τον Γηραιό εκτός play offs
SPORTS
Ο Προμηθέας Πάτρας είχε μόνο μαθηματικές ελπίδες για να προλάβει την 8αδα, αλλά η νίκη του είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα τον... αποκλεισμό του Ηρακλή

Η αχαϊκή ομάδα που προερχόταν από τέσσερις διαδοχικές ήττες και είχε μόνο μία νίκη στα 12 τελευταία παιχνίδια της, είχε μία μόνο θεωρητική εμπλοκή σε σενάρια εισόδου στα playoffs ή ακόμη και υποβιβασμού. Με τη σημερινή νίκη της έκλεισε τη σεζόν μένοντας μακριά και από τα δύο με τον Ντέβον Γκραντ (26 πόντοι με 7/10 τρίποντα), τον Ρομπ Γκρέι (24 πόντοι, έξι ασίστ) και τον Λέιτον Χάμοντς (15 πόντοι) να την οδηγούν στην επικράτηση.

Για εκείνη της Θεσσαλονίκης η ήττα στο «Δ.Τόφαλος» ήταν η 6η συνεχόμενη και 8η στα τελευταία εννιά παιχνίδια της. Σε συνδυασμό με τη νίκη του Κολοσσού επί της Καρδίτσας, τον αφήνει εκτός playoffs της GBL. Η σεζόν έτσι έκλεισε με τον Κρις Σμιθ κορυφαίο με 23 πόντους και επτά ριμπάουντ ενώ πολύ παραγωγικός ήταν και ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ με 18 πόντους και εννιά  ριμπάουντ.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά του αφού πριν το πεντάλεπτο το σκορ ήταν 11-11, με επτά πόντους από τον Χάμοντς και οχτώ του Τσιακμά για τις δύο πλευρές. Ο Ηρακλής όμως κατάφερε με ένα σερί 8-0 να κλείσει το δεκάλεπτο προηγούμενος με 27-21 και βρέθηκε λίγο μετά στο +10 (23-33). Οι γηπεδούχοι μέσα από την άμυνα τους ισορρόπησαν την κατάσταση (34-35 στο 15’), ισοφάρισαν στους 44 στο 19’ και στο ημίχρονο μόλις ένας πόντος χώριζε τις δύο ομάδες (46-47).

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει την ίδια εικόνα στην τρίτη περίοδο αφού στα μισά της υπήρχε ισοπαλία στους 57 και λίγο μετά (28’) στους 63. Ο Προμηθέας Πάτρας προσπέρασε με 67-63 και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 70-65, για να ξεφύγει ακόμη και με 14 (79-65) αφού το σερί του έφτασε στο 12-0. Ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει τη διαφορά το μισό (81-74 στο 34’) ωστόσο οι Αχαιοί διατήρησαν τον έλεγχο (91-78 στο 37’) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ως το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης