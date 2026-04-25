Ο Προμηθέας Πάτρας 97-85 τον Ηρακλή και κράτησε τον Γηραιό εκτός play offs
Ο Προμηθέας Πάτρας είχε μόνο μαθηματικές ελπίδες για να προλάβει την 8αδα, αλλά η νίκη του είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα τον... αποκλεισμό του Ηρακλή
Η αχαϊκή ομάδα που προερχόταν από τέσσερις διαδοχικές ήττες και είχε μόνο μία νίκη στα 12 τελευταία παιχνίδια της, είχε μία μόνο θεωρητική εμπλοκή σε σενάρια εισόδου στα playoffs ή ακόμη και υποβιβασμού. Με τη σημερινή νίκη της έκλεισε τη σεζόν μένοντας μακριά και από τα δύο με τον Ντέβον Γκραντ (26 πόντοι με 7/10 τρίποντα), τον Ρομπ Γκρέι (24 πόντοι, έξι ασίστ) και τον Λέιτον Χάμοντς (15 πόντοι) να την οδηγούν στην επικράτηση.
Για εκείνη της Θεσσαλονίκης η ήττα στο «Δ.Τόφαλος» ήταν η 6η συνεχόμενη και 8η στα τελευταία εννιά παιχνίδια της. Σε συνδυασμό με τη νίκη του Κολοσσού επί της Καρδίτσας, τον αφήνει εκτός playoffs της GBL. Η σεζόν έτσι έκλεισε με τον Κρις Σμιθ κορυφαίο με 23 πόντους και επτά ριμπάουντ ενώ πολύ παραγωγικός ήταν και ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ με 18 πόντους και εννιά ριμπάουντ.
Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά του αφού πριν το πεντάλεπτο το σκορ ήταν 11-11, με επτά πόντους από τον Χάμοντς και οχτώ του Τσιακμά για τις δύο πλευρές. Ο Ηρακλής όμως κατάφερε με ένα σερί 8-0 να κλείσει το δεκάλεπτο προηγούμενος με 27-21 και βρέθηκε λίγο μετά στο +10 (23-33). Οι γηπεδούχοι μέσα από την άμυνα τους ισορρόπησαν την κατάσταση (34-35 στο 15’), ισοφάρισαν στους 44 στο 19’ και στο ημίχρονο μόλις ένας πόντος χώριζε τις δύο ομάδες (46-47).
Το παιχνίδι συνέχισε να έχει την ίδια εικόνα στην τρίτη περίοδο αφού στα μισά της υπήρχε ισοπαλία στους 57 και λίγο μετά (28’) στους 63. Ο Προμηθέας Πάτρας προσπέρασε με 67-63 και έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 70-65, για να ξεφύγει ακόμη και με 14 (79-65) αφού το σερί του έφτασε στο 12-0. Ο Ηρακλής κατάφερε να μειώσει τη διαφορά το μισό (81-74 στο 34’) ωστόσο οι Αχαιοί διατήρησαν τον έλεγχο (91-78 στο 37’) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ως το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85
