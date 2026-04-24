«Θετικός» ο Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας, έτοιμος... να τον αντικαταστήσει στη Σίτι ο Μαρέσκα
Ο Καταλανός τεχνικός έχει τεράστιο κασέ στη Μάντσεστερ Σίτι και οι δύο πλευρές προσπαθούν να τα βρουν με άλλους τρόπους, όπως με την μεσολάβηση χορηγών
Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Εθνική Ιταλίας έχει βλέψεις για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο υπάρχει μια τεράστια οικονομική απόσταση ανάμεσα στα δύο μέρη.
Η ιταλική ομοσπονδία και ο Λεονάρντο Μπονούτσι έχουν δηλώσει μάλιστα πως ο Καταλανός είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να αναλάβει πλέον τη Σκουάντρα Ατζούρα.
Το κύριο εμπόδιο, ωστόσο, είναι το δυσθεώρητο κασέ του Ισπανού.
Οι ετήσιες απολαβές του στη Μάντσεστερ Σίτι αγγίζουν τα 24,8 εκατομμύρια ευρώ ποσό που θεωρείται απλησίαστο για τα δεδομένα της ομοσπονδίας.
Συγκριτικά, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο πιο ακριβοπληρωμένος Ιταλός τεχνικός πρόσφατα, λάμβανε 3 εκατ. ευρώ.
Η λύση στο αδιέξοδο αυτό, σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι η συμμετοχή σπονσόρων στη χρηματοδότηση του συμβολαίου του.
Όσον αφορά τον ίδιο τον Πεπ, είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να συζητήσει με τους ανθρώπους των Ατζούρι, μιας και το να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας είναι μια πρόκληση που δεν τον αφήνει καθόλου ασυγκίνητο.
Ο νυν τεχνικός της Σίτι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ωστόσο πολλές πηγές αναφέρουν ότι δεν θα το εξαντλήσει, με διάφορα ονόματα να ακούγονται ήδη ως πιθανοί αντικαταστάτες του στον πάγκο των Citizens και επικρατέστερο αυτό του Έντσο Μαρέσκα που απολύθηκε από την Τσέλσι πριν λίγους μήνες.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Pep Guardiola would be 𝑶𝑷𝑬𝑵 to becoming the new Italy coach, La Gazzetta dello Sport reveals 😮🇮🇹— 433 (@433) April 24, 2026
Guardiola has the freedom to decide his own future, and Italy feel it is their duty to try to convince him 👀
A move into international management has been… pic.twitter.com/WPCb5gbRWM
🚨 Exclusive: Enzo Maresca is free to sign for any club after resigning from #CFC.— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2026
Now a growing expectation Pep Guardiola leaves this summer with Maresca a leading candidate for the role.@TalkSPORT can reveal Maresca's exit terms could require compensation to Chelsea, yet… pic.twitter.com/yIDMA67ne0
