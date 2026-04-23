Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»
Μιλγουόκι Μπακς Τέιλορ Τζένκινς play off

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τον Τέιλορ Τζένκινς ο οποίος θα αποτελέσει τον νέο προπονητή της ομάδας

Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»
Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Τέιλορ Τζένκινς που βρέθηκε στους Μέμφις Γκρίζλις θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς αντικαθιστώντας τον Γκλεν Ντοκ Ρίβερς ο οποίος και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.



Εάν και εφόσον θα είναι και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο; Αυτός κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά καθώς ακόμα παραμένουν τα πάντα ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στα «Ελάφια».

Ο Τζένκινς είναι 42 ετών και είχε υπάρχει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς και τη σεζόν 2018-19 ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Από το 2019 έως και φέτος αποτέλεσε τον head coach των Μέμφις Γκρίζλις με τους οποίους μέτρησε ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις σεζόν στα Play off.

Πηγή: www.gazzetta.gr
