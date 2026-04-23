Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»
Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τον Τέιλορ Τζένκινς ο οποίος θα αποτελέσει τον νέο προπονητή της ομάδας
Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Τέιλορ Τζένκινς που βρέθηκε στους Μέμφις Γκρίζλις θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς αντικαθιστώντας τον Γκλεν Ντοκ Ρίβερς ο οποίος και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.
Εάν και εφόσον θα είναι και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο; Αυτός κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά καθώς ακόμα παραμένουν τα πάντα ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στα «Ελάφια».
Ο Τζένκινς είναι 42 ετών και είχε υπάρχει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς και τη σεζόν 2018-19 ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Από το 2019 έως και φέτος αποτέλεσε τον head coach των Μέμφις Γκρίζλις με τους οποίους μέτρησε ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις σεζόν στα Play off.
Πηγή: www.gazzetta.gr
BREAKING: The Milwaukee Bucks and Taylor Jenkins are finalizing a deal to make Jenkins the franchise's new head coach, sources tell me and @ramonashelburne. Jenkins, a Bucks assistant in 2018-19, went 250-214 and made three postseasons across six seasons in Memphis. pic.twitter.com/LOHoCZO7NA— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026
