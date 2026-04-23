Γιώργος Δώνης: Ανέλαβε και επίσημα προπονητής της εθνικής Σαουδικής Αραβίας και πάει Μουντιάλ
Ο Γιώργος Δώνης διαδέχτηκε τον Γάλλο Εβρέ Ρενάρ
Ο Γιώργος Δώνης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Σαουδικής Αραβίας.
Ο έμπειρος Έλληνας προπονητής συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ομοσπονδίας και διαδέχεται τον Εβρέ Ρενάρ στον πάγκο της ομάδας.
Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει να προετοιμάσει την ομάδα για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.
H Σαουδική Αραβία είναι στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, την Ουρουγουά και το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο Γιώργος Δώνης θα γίνει το καλοκαίρι ο 2ος Έλληνας προπονητής που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια ο οποίος είχε οδηγήσει το 1994 την Εθνική μας ομάδα στο παρθενικό της Μουντιάλ.
O Γιώργος Δώνης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ.
Ο Έλληνας τεχνικός χαίρει της εκτίμησης στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς εκτός απ’ την Αλ Καλίτζ, έχει εργαστεί στο παρελθόν στις Αλ Ουέχντα και Αλ Φατέχ.
— اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني ✍⬇ pic.twitter.com/HDnK3ziOaK— المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026
