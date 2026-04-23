Γιώργος Δώνης: Ανέλαβε και επίσημα προπονητής της εθνικής Σαουδικής Αραβίας και πάει Μουντιάλ
Ο Γιώργος Δώνης διαδέχτηκε τον Γάλλο Εβρέ Ρενάρ

Ο Γιώργος Δώνης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Σαουδικής Αραβίας. 

Ο έμπειρος Έλληνας προπονητής συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ομοσπονδίας και διαδέχεται τον Εβρέ Ρενάρ στον πάγκο της ομάδας. 

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει να προετοιμάσει την ομάδα για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. 

H Σαουδική Αραβία είναι στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, την Ουρουγουά και το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο Γιώργος Δώνης θα γίνει το καλοκαίρι ο 2ος Έλληνας προπονητής που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια ο οποίος είχε οδηγήσει το 1994 την Εθνική μας ομάδα στο παρθενικό της Μουντιάλ.

O Γιώργος Δώνης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα του αποφέρει 5 εκατ. ευρώ.

Ο Έλληνας τεχνικός χαίρει της εκτίμησης στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς εκτός απ’ την Αλ Καλίτζ, έχει εργαστεί στο παρελθόν στις Αλ Ουέχντα και Αλ Φατέχ.

Best of Network

Δείτε Επίσης