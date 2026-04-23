Ραφαέλ Λεάο: Τι απαντά ο παίκτης της Μίλαν για την εμπλοκή του στο ροζ σκάνδαλο της Serie A
Δεν έχει καμία σχέση με τα όσα λέγονται αναφέρει ο Πορτογάλος που έχει ήδη αναθέσει την υπόθεση στον δικηγόρο του
Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη για το σκάνδαλο στη Serie A, με την εμπλοκή παικτών σε κύκλωμα συνοδών, ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν αποφάσισε να πάρει θέση για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.
Ο επιθετικός των «Ροσονέρι» ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram τη δική του εκδοχή, υπερασπίζοντας τον εαυτό του.
«Aφότου το όνομά μου και αυτό άλλων παικτών εμφανίστηκε σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, θέλω να διευκρινίσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω καθόλου τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα.
Ζητώ από όλους να αποφεύγουν να συνδέουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση αυθαίρετα ή επιφανειακά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Πριν γίνουμε παίκτες, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και φήμη.
Ως εκ τούτου, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με προστατεύσει σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή επιβλαβείς ειδήσεις για τη φήμη μου», ανέφερε ο Πορτογάλος άσσος της Μίλαν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
