Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός
Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών για 5η φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Αθηναϊκός.
Η ομάδα του Βύρωνα πήρε το πρωτάθλημα, το πρώτο μετά το 2012, χωρίς να ολοκληρωθούν οι τελικοί αφού στο ημίχρονο του 1ου ο Παναθηναϊκός αποχώρησε και όπως ήταν φυσικό τιμωρήθηκε.
Ο Παναθηναϊκός αποχώρησε γιατί δεν επέτρεψαν στους οπαδούς του να μπουν στο γήπεδο του Βύρωνα και με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ αποκλείστηκε από τους τελικούς.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),
το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων
Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ
Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26
Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και
Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού
Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».
