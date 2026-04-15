Παναθηναϊκός: Δεν κατέβηκε στο 2ο ημίχρονο του τελικού της Α1 μπάσκετ γυναικών με τον Αθηναϊκό, βίντεο
Απρόοπτη εξέλιξη στον 1ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό στο Βύρωνα. 

Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα να μπουν στο γήπεδο 100 οπαδοί του που είχαν εισιτήρια και αφού το αίτημα δεν έγινε δεκτό με απόφαση του προέδρου του Δημήτρη Βρανόπουλου η ομάδα δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στο 2ο ημίχρονο.

Οι διαιτητές έδωσαν χρόνο στον Παναθηναϊκό να αλλάξει την απόφασή του αλλά η διοίκηση του συλλόγου επέμεινε και έτσι το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε. 

Ο Αθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-36 και πλέον η τύχη του αγώνα θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή. 



