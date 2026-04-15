Παναθηναϊκός: Δεν κατέβηκε στο 2ο ημίχρονο του τελικού της Α1 μπάσκετ γυναικών με τον Αθηναϊκό, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός ζήτησε στο ημίχρονο να εισέλθουν οι οπαδοί του στο γήπεδο αλλά υπήρχε άρνηση και έτσι με απόφαση του προέδρου του η ομάδα δεν κατέβηκε στο 2ο μέρος - Διακόπηκε οριστικά το παιχνίδι
Απρόοπτη εξέλιξη στον 1ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό στο Βύρωνα.
Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα να μπουν στο γήπεδο 100 οπαδοί του που είχαν εισιτήρια και αφού το αίτημα δεν έγινε δεκτό με απόφαση του προέδρου του Δημήτρη Βρανόπουλου η ομάδα δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στο 2ο ημίχρονο.
Οι διαιτητές έδωσαν χρόνο στον Παναθηναϊκό να αλλάξει την απόφασή του αλλά η διοίκηση του συλλόγου επέμεινε και έτσι το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε.
Ο Αθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-36 και πλέον η τύχη του αγώνα θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή.
