Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031
Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031
Η Γαλλία θα είναι διοργανώτρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031, με τρεις πόλεις της να φιλοξενούν τα ματς, το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών
Έγινε γνωστή η χώρα που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031.
Η FIBA ανακοίνωσε πως η Γαλλία πήρε το χρίσμα για να διοργανώσει το σπουδαίο ραντεβού των κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν σε τρεις πόλεις.
Πρόκειται για το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών. To Παγκόσμιο του 2027, το επόμενο που είναι στο καλεντάρι, θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη.
H Γερμανία είναι κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, αφού είχε επικρατήσει με 83-77 της Σερβίας στον τελικό του 2023.
To Παγκόσμιο Γυναικών του 2030 θα φιλοξενηθεί από την Ιαπωνία.
Η FIBA ανακοίνωσε πως η Γαλλία πήρε το χρίσμα για να διοργανώσει το σπουδαίο ραντεβού των κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν σε τρεις πόλεις.
Πρόκειται για το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών. To Παγκόσμιο του 2027, το επόμενο που είναι στο καλεντάρι, θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη.
H Γερμανία είναι κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, αφού είχε επικρατήσει με 83-77 της Σερβίας στον τελικό του 2023.
To Παγκόσμιο Γυναικών του 2030 θα φιλοξενηθεί από την Ιαπωνία.
Bonjour bonjour la France! 👋🇫🇷— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) April 22, 2026
FIBA Basketball World Cup 2031 is coming to Paris, Lille and Lyon 🏆#FIBAWC pic.twitter.com/lazc2qc4fX
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
