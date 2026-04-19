Σίτι – Άρσεναλ: Το πειρατικό του Γκουαρδιόλα επιτίθεται στο κάστρο του Αρτέτα, δείτε βίντεο
Έρλινγκ Χάαλαντ και Ντέκλαν Ράις δίνουν τη δική τους μάχη σε ένα βίντεο βγαλμένο από ταινία

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ, έκαναν τη δική τους... προαναγγελία για το ντέρμπι της Κυριακής (18:30) ανάμεσα στις δύο ομάδες, για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Με τη βοήθεια του ΑΙ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μεταμορφώνεται σε καπετάνιο πειρατικού καραβιού και ο Έρλινγκ Χάαλαντ σε έναν πειρατή έτοιμο για μάχη, να εκτοξεύσει πυρά σε ένα κάστρο.





Αυτό δεν είναι άλλο από το κάστρο της Άρσεναλ, το οποίο γεμάτο κανόνια και τον Μικέλ Αρτέτα σε ρόλο προστάτη, είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τους παίκτες του. Ο Ντέκλαν Ράις περιμένει τα πρώτα πυρά, με τον Χάαλαντ να ετοιμάζεται για μάχη.

Τα σχόλια ήταν χιλιάδες όπως και τα προγνωστικά. Και μπορεί να μην είναι κανείς σίγουρος για το αποτέλεσμα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το βίντεο κέρδισε τις εντυπώσεις και των δύο ομάδων.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

