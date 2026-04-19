Τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Μπιλανάκου στα 50μ. ελεύθερο, πολύ γρήγορος ο Χρήστου
Η πρωταθλήτρια του Αιγάλεω ΑΟ πρώτευσε στα 50μ. ελεύθερο με το εντυπωσιακό 25.27, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες
Η 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου «έκλεψε την παράσταση» και στη 2η ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «Φάρος-Ελενα Σαϊρη 2026», που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.
Η πρωταθλήτρια του Αιγάλεω ΑΟ πρώτευσε στα 50μ. ελεύθερο με το εντυπωσιακό 25.27, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: σε αυτή των κορασίδων (στην οποία ανήκει), όπου βελτίωσε το 25.56 που είχε πετύχει στον χθεσινό (17/4) προκριματικό, αλλά και σε εκείνες των νεανίδων και των νέων γυναικών, καταρρίπτοντας το 25.40 που κρατούσε η Ηλιάνα Οικονόμου εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια (από τις 16 Ιουλίου 2016, στην Τραπεζούντα).
Η Μπιλανάκου επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων του Μονάχου και απέδειξε ξανά ότι αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής κολύμβησης.
Σε μία από τις καλύτερες κούρσες που έχει κάνει σε τέτοια περίοδο, ο Απόστολος Χρήστου τερμάτισε σε 24.57 στα 50μ. ύπτιο, επίδοση που τον φέρνει στο Νο3 της Ευρώπης για φέτος, ενώ λίγη ώρα αργότερα πρώτευσε και στα 200μ. ύπτιο με 1:56.93.
Και οι δύο επιδόσεις αποτελούν όρια για το Παρίσι, όπου φυσικά ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης είχε εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του.
Αξιοσημείωτη και η εμφάνιση του Κωνσταντή Χουρδάκη, ο οποίος με 8:02.11 στα 800μ. ελεύθερο έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων.
